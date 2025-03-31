قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استمرار غياب نجم ريال مدريد أمام سوسييداد
كثافة تشغيل عالية.. مطار القاهرة يستقبل 75 ألف راكب في أول أيام العيد
تضرر 60 مسجدا.. مصرع 700 مصل بعد انهيار جامع في زلزال ميانمار
الرئيس السيسي يتلقى التهنئة بعيد الفطر من أمير منطقة تبوك
تغير مفاجئ في الطقس.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات بعد ساعات
وزارة الري ترفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الفطر المبارك
ترتيب صلوات الثالث واستقبال المعزين في نياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا باخوميوس
متظاهرون إسرائيليون يغلقون شارع بيجن في القدس ويحرقون الإطارات للمطالبة بإعادة الرهائن
لأصحاب المخابز.. غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التلاعب في أسعار الخبز بالقانون
اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة إيناس النجار وسبب وفاتها
الجزائر تفجع بحادثة هجوم قاتلة.. 3 أسود تفترس حارسا في حديقة حيوان
فابريزيو رومانو: ليفربول في مأزق بسبب صلاح وفان دايك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أول أيام العيد.. وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد طوارئ المستشفى العام

وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل صحة كفر الشيخ

تفقد الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، أعمال الطوارئ والاستقبال فى أول أيام عيد الفطر المبارك باستقبال مستشفى كفر الشيخ العام.

جاء ذلك في حضور الدكتور حسين عبد الرازق، مدير المستشفى.

وشملت زيارة وكيل الوزارة، المرور على مطبخ المستشفى، والعناية المركزة، والطوارئ، والقسم الداخلى، والجراحة لمتابعة سير العمل ومدى الانضباط الإدارى وتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه.

رافق وكيل الوزارة فى جولته كل من: الدكتور محمد العدولى، مدير عام الطب العلاجى، والدكتور محمد عباس، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة والدكتور محمد هراس، مدير الإدارة العامة للصيدلة والدكتورة عبير هيكل، مسئول الشراء الموحد بالطب العلاجى والدكتور محمد يونس، مدير إدارة الأسنان ومحمود وجيه، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتورة عبير الرحمانى، مدير إدارة الأشعة بالطب العلاجى.

ووجه وكيل الوزارة، الشكر للطاقم الطبى على ما يبذلونه من جهد وعمل تجاه الحالات المترددة على المستشفى، مؤكدًا أن الطب مهنة سامية والحفاظ على ممارستها على أكمل وجه من أهم أهداف القطاع الطبى بالمحافظة.

كفر الشيخ العام الصحة مستشفى كفر الشيخ صحة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

السعودية دفعت 1.6 مليار ريال كفارة عن إفطار خاطئ.. ما حقيقة الأمر؟

إيناس النجار

هايدي سليم تعلن وفاة الفنانة إيناس النجار

إيناس النجار

وفاة إيناس النجار.. معلومات لا تعرفها عنها وقصة مرضها

إيناس النجار

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة إيناس النجار وسبب وفاتها

وزير المالية

موعد زيادة أجور العاملين بالدولة .. المالية تجيب

طقس

الأرصاد الجوية: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

وزير المالية

وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريا

صيام الست من شوال

هل يجوز الجمع بين نية صيام الست من شوال وقضاء أيام رمضان؟

ترشيحاتنا

غلق محلات بلبن في السعودية

26 حالة تسمم والمملكة تتحرك.. تفاصيل غلق محلات بلبن في السعودية

مدفع رمضان

كم مرة قولت يابلدي؟ سؤال مدفع رمضان اليوم الحلقة 25

نور النبوي في رامز أيلون مصر

ما لون حذاء نور النبوي؟.. سؤال رامز جلال اليوم الحلقة 25

بالصور

أول أيام العيد.. وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد طوارئ المستشفى العام

وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل صحة كفر الشيخ

المرارة السبب .. وفاة الفنانة إيناس النجار بعد إصابتها بتسمم في الدم

سبب وفاة ايناس النجار
سبب وفاة ايناس النجار
سبب وفاة ايناس النجار

بلاليين وزينة وهدايا.. أهالي أبو نجاح بالشرقية يؤدون صلاة عيد الفطر

صلاة العيد
صلاة العيد
صلاة العيد

أبطال فيلم نجوم الساحل يحضرون عرضه مع الجمهور في السينما

نجوم الساحل
نجوم الساحل
نجوم الساحل

فيديو

فتاة

عامل يتحرش بفتاة في ميكروباص بالمعادى .. وتحرك فورى من الأمن

ازمة تصريحات حسام حسن

العميد اعتذر.. قرار عاجل من هاني أبوريدة ضد حسام حسن بعد ظهوره مع رامز

كتاب التوفيقات الإلهامية

كتاب عمره 132 سنة يتنبأ بموعد العيد في 2025 .. صدفة أم عبقرية؟

تصوير

القبض على أصحاب الفيديوهات المخلة على صفحات التواصل الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

المزيد