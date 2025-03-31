أول أيام العيد.. وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد طوارئ المستشفى العام

تفقد الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، أعمال الطوارئ والاستقبال فى أول أيام عيد الفطر المبارك باستقبال مستشفى كفر الشيخ العام.

جاء ذلك في حضور الدكتور حسين عبد الرازق، مدير المستشفى.

وشملت زيارة وكيل الوزارة، المرور على مطبخ المستشفى، والعناية المركزة، والطوارئ، والقسم الداخلى، والجراحة لمتابعة سير العمل ومدى الانضباط الإدارى وتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه.

رافق وكيل الوزارة فى جولته كل من: الدكتور محمد العدولى، مدير عام الطب العلاجى، والدكتور محمد عباس، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة والدكتور محمد هراس، مدير الإدارة العامة للصيدلة والدكتورة عبير هيكل، مسئول الشراء الموحد بالطب العلاجى والدكتور محمد يونس، مدير إدارة الأسنان ومحمود وجيه، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتورة عبير الرحمانى، مدير إدارة الأشعة بالطب العلاجى.

ووجه وكيل الوزارة، الشكر للطاقم الطبى على ما يبذلونه من جهد وعمل تجاه الحالات المترددة على المستشفى، مؤكدًا أن الطب مهنة سامية والحفاظ على ممارستها على أكمل وجه من أهم أهداف القطاع الطبى بالمحافظة.