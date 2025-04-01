موعد مباراة أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يستضيف فريق أرسنال نظيره فولهام، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستهدف أرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، تحقيق الفوز في مباراة اليوم وتقليص الفارق مع ليفربول متصدر الجدول إلى 9 نقاط "مؤقتا".



ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، متأخرا بفارق 12 نقطة عن ليفربول متصدر الجدول.



وكان أرسنال حقق فوزا هاما على تشيلسي بهدف نظيف في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.



موعد مباراة أرسنال وفولهام والقناة الناقلة

تنطلق مباراة أرسنال وفولهام في التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الإمارات، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.

في المقابل، يتطلع فولهام لخطف نقاط المباراة من الجانرز لتعزيز حظوظه في حجز مقعد في إحدى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

ويوجد فولهام في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة.