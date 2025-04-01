قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمناسبة عيد الفطر .. الداخلية: الإفراج بالعفو عن 2777 من نزلاء السجون | صور
ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة ينتهي اليوم بانخفاض تدريجي.. تفاصيل
بالورود.. رجال الشرطة يشاركون المواطنين احتفالاتهم بعيد الفطر.. صور
أيهما أولى صيام الستة من شوال أم أيام رمضان الفائتة؟.. الإفتاء تجيب
عمرو الدردير يكشف عن المتسبب الأول في أزمة مباراة القمة
73 محورًا جديدًا على نهر النيل بحلول 2030.. خطة الدولة لتعزيز البنية التحتية
هند صبري تعتذر عن عدم حضور جنازة إيناس النجار في تونس.. ما القصة؟
زوجة تطلب الخلع في شهر العسل: حلق دقنه من غير ما ياخد رأيي
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا
السفير الصيني: دخول السيارات الصينية يخفض الأسعار ويعزز المنافسة في مصر
صحة غزة: 42 شهيدا و183 مصابا خلال 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

أرسنال
أرسنال
حوار : محمد السعيد

يستضيف فريق أرسنال نظيره فولهام، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستهدف أرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، تحقيق الفوز في مباراة اليوم وتقليص الفارق مع ليفربول متصدر الجدول إلى 9 نقاط "مؤقتا".


ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، متأخرا بفارق 12 نقطة عن ليفربول متصدر الجدول.


وكان أرسنال حقق فوزا هاما على تشيلسي بهدف نظيف في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.


موعد مباراة أرسنال وفولهام والقناة الناقلة

تنطلق مباراة أرسنال وفولهام في التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الإمارات، وتذاع  عبر قناة beIN Sports HD 2.

في المقابل، يتطلع فولهام لخطف نقاط المباراة من الجانرز لتعزيز حظوظه في حجز مقعد في إحدى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.
ويوجد فولهام في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة.

أرسنال فولهام الدوري الإنجليزي موعد مباراة أرسنال وفولهام أرتيتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم.. وموعد الاجتماع المرتقب للجنة التسعير

ميار الببلاوي

ميار الببلاوي تكشف سرا أثناء غسل الفنانة إيناس النجار

رحيل إيناس النجار يثير الحزن تفاصيل الساعات الأخيرة حسام موافي يكشف مخاطر حصوات المرارة

بعد رحيل إيناس النجار.. حسام موافي يكشف مخاطر حصوات المرارة

اسعار الريال السعودي

آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

مفاجأة.. إيناس النجار رحلت بنفس مرض إبراهيم الطوخي!

مفاجأة.. إيناس النجار رحلت بنفس مرض إبراهيم الطوخي| صور

إعلان بلبن

مفاجأة في صراع الكحك.. بلبن تعتذر لـ العبد في بيان رسمي

طقس ثاني أيام العيد

غطاء سحابي وأجواء غائمة .. أمطار على هذه المحافظات بعد ساعات| طقس ثاني أيام العيد

مصطفى شعبان

بكاء هستيري وانهيار مصطفى شعبان على الهواء.. تعرف على السبب

ترشيحاتنا

الفنانة نسرين طافش وزوجها أحمد جوهر

رجل أعمال مصري| بعد إخفائها له.. تعرف على زوج نسرين طافش

حنان مطاوع

حنان مطاوع تكشف عن وصية والدها.. فيديو

رامي صبري

رامي صبرى يتألق فى حفل عيد الفطر ببورسعيد.. ويقدم الحب عيبنا للمرة الأولى

بالصور

علاجات منزلية فعالة لآلام المعدة خلال العيد

علاجات منزلية فعالة لآلام المعدة خلال العيد
علاجات منزلية فعالة لآلام المعدة خلال العيد
علاجات منزلية فعالة لآلام المعدة خلال العيد

أفضل طريقة لعمل كريب بانيه في المنزل

أفضل طريقة لعمل كريب بانيه في المنزل
أفضل طريقة لعمل كريب بانيه في المنزل
أفضل طريقة لعمل كريب بانيه في المنزل

سرطان المعدة.. طرق الوقاية وعلامات الإصابة المبكرة

سرطان المعدة.. طرق الوقاية وعلامات الإصابة المبكرة
سرطان المعدة.. طرق الوقاية وعلامات الإصابة المبكرة
سرطان المعدة.. طرق الوقاية وعلامات الإصابة المبكرة

استشاري لمرضى السكري: مفاجآت بالجملة حول النظام الغذائي الأمثل

النظام الغذائي الأمثل لمريض السكري
النظام الغذائي الأمثل لمريض السكري
النظام الغذائي الأمثل لمريض السكري

فيديو

هنجيب زبادي ولا حشيش

زبادي ولا حشيش .. الأوقاف تعلق على منشور العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

المزيد