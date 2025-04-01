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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بدء تطبيق رسوم إنستا باي 2025.. نهاية المجانية وبداية التطوير

انستاباي
انستاباي
إسراء عبدالمطلب

في خطوة  تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المالية وضمان استدامة العمليات، بدأت شبكة المدفوعات اللحظية "إنستا باي" (InstaPay) اليوم، الثلاثاء 1 إبريل 2025، تطبيق رسوم جديدة على عمليات التحويل المالي. 

وتمثل هذه التعديلات نهاية لفترة مجانية استمرت منذ إطلاق الخدمة في إبريل 2022، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشبكة لتوسيع بنيتها التحتية الرقمية وتحقيق رؤية البنك المركزي المصري للتحول الرقمي والابتكار في القطاع المالي.

بدء تطبيق رسوم «إنستا باي» الجديدة في مصر اعتبارًا من اليوم: تعرف على التفاصيل - خليجيون

رسوم إنستا باي الجديدة:

بموجب الهيكل الجديد للرسوم، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء 1 إبريل 2025، سيتم فرض:

- رسوم بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة عند تحويل الأموال، مع حد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا لكل عملية.

- استعلام الرصيد سيظل مجانيًا حتى 10 عمليات شهريًا، وبعد ذلك سيتم فرض 50 قرشًا لكل استعلام إضافي.

ويأتي هذا القرار بعد ثلاثة أعوام من تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانًا، حيث تم إطلاق "إنستا باي" في إبريل 2022 واستطاعت الخدمة أن تحقق انتشارًا واسعًا بين المستخدمين.

موعد تطبيق رسوم إنستا باي 2025 الجديدة:

بدأ تطبيق هذه الرسوم رسميًا اعتبارًا من 1 إبريل 2025، ويأتي هذا الإجراء في وقت تجاوز فيه عدد مستخدمي الشبكة 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024. 

وتسعى الشبكة من خلال هذه الرسوم إلى تحسين بنيتها التحتية الرقمية وتقديم ميزات جديدة تُسهم في تعزيز تجربة المستخدم.

مقارنة مع خدمات المحافظ الإلكترونية الأخرى:

وبجانب إنستا باي، تفرض المحافظ الإلكترونية الأخرى مثل فودافون كاش 2025، ومحفظة WE Pay 2025، وأورنج كاش، واتصالات كاش رسومًا متفاوتة على عمليات التحويل والاستعلام، وذلك حسب قيمة المعاملة والسياسات المحددة لكل مزود خدمة.

يمثل تطبيق رسوم إنستا باي الجديدة خطوة استراتيجية لتعزيز استدامة الخدمات المالية الرقمية، وضمان استمرار تطوير المنصة بما يلبي تطلعات المستخدمين. 

ومع استمرار انتشار المدفوعات الرقمية في مصر، ستظل إنستا باي لاعبًا رئيسيًا في هذا التحول، مع التركيز على تقديم خدمات مبتكرة تتماشى مع التطورات التقنية ومتطلبات السوق.

انستاباي إنستا باي رسوم إنستا باي instaPay

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