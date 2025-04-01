بيسيرو: مواجهة ستيلينبوش صعبة.. وسنقاتل لتحقيق لقب الكونفدرالية

قال البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مواجهة سيتلينبوش الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية صعبة.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "مباراة الغد ستكون قوية، وهذه المواجهة من مباراتين، وفريق ستيلينبوش تأسس منذ سنوات قليلة، ومنظمون داخل الملعب ويمتلكون لاعبين جيدين ومدربا جيدا، وبالتأكيد المنافس يرغب في الفوز والاستمرار في المنافسة".

وتابع بيسيرو قائلاً: "الزمالك يتطلع لتحقيق الفوز في لقاء الغد وتقديم مباراة جيدة من أجل التقدم خطوة نحو التأهل للدور التالي".

وأضاف المدير الفني: "نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب أمام ستيلينبوش، وكرة القدم في جنوب أفريقيا تطورت، كما أن الملاعب هنا جيدة جداً، وعندما لعبت أمام منتخب جنوب أفريقيا في نصف نهائي أمم أفريقيا الأخيرة كانت مواجهة صعبة وكان هناك 8 لاعبين من فريق واوحد في تشكيل المنتخب الجنوب أفريقي وكان هناك تنظيم في داخل الملعب".

وتابع: "لم أحقق أي بطولة مع الزمالك، ولكني أريد تحقيق لقب الكونفدرالية مع الفريق ليحصد الزمالك اللقب لموسمين متتاليين، وسنركز في لقاء الغد لتحقيق نتيجة إيجابية، وتابعنا فريق ستيلينبوش جيداً قبل مواجهته، وسنحارب لتحقيق أفضل نتيجة في مباراة الغد".

ويحل الزمالك ضيفاً على ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر غد، الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.