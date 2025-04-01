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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام صادق: زيزو يحسم مستقبله بعد العودة من جنوب إفريقيا

زيزو
زيزو
ميرنا محمود

ترددت خلال الأيام الماضية أنباء عن توقيع اللاعب أحمد زيزو للنادي الأهلي لمدة أربع سنوات بداية من الموسم المقبل بعد رحيله عن الزمالك.


وكتب إسلام صادق عبر فيسبوك: "زيزو"
يحسم قراره النهائي بعد العودة من جنوب إفريقيا.

حقيقة  توقيع زيزو للأهلي 


كشف مصطفى زيزو، والد اللاعب أحمد زيزو، نجم الزمالك، حقيقة ما تردد عن توقيع نجله مع النادي الأهلي.

وقال مصطفى زيزو، في تصريحات صحفية، إنه خلال الأيام الماضية ترددت الكثير من الأقاويل بشان انضمامه للأهلي، أو تجديده مع الزمالك أو الحصول على شيك من النادي الأهلي مؤكدا أن “الموضوع زاد عن حده”.

وطالب الجميع بتحري الدقة والمصداقية في الأنباء التي يتم تداولها عن نجله.


مستقبل زيزو في الزمالك
وأضاف والد زيزو: "الأندية التي يتم ذكرها بمفاوضاتها معنا لم تصرح بأي شيء وأنا لم أصرح لأحد بأي شيء، وبالتالي كل ما يتردد غير صحيح وبدون معلومة".

وأوضح أنه لم يصرح بأي معلومة عن مستقبل زيزو، لذلك فالوضع يبقى كما هو عليه، وما يتردد غير صحيح.

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