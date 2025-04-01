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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر جابر: نحترم الفريق المنافس وندرك أن كرة القدم في جنوب أفريقيا تطورت

عمر جابر
عمر جابر
ميرنا محمود

نشر الإعلامي أمير هشام تصريحات نجم الزمالك عمر جابر استعدادا لمباراة وستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غداً الأربعاء على ستاد كيب تاون.

و قال عمر جابر : المباراة مهمة جدًا للزمالك، وندرك أن كرة القدم في جنوب أفريقيا تطورت كثيرًا.

و تابع : سنواجه فريقًا جيدًا وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية لتسهيل مهمتنا في لقاء العودة.

و أضاف :هناك تركيز شديد من الجميع على تحقيق نتيجة إيجابية، ونحترم الفريق المنافس.

 


مباراة الزمالك القادمة 
 

عٌقد ظهر اليوم الثلاثاء الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غداً الأربعاء على ستاد كيب تاون.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأسود.

في المقابل سيرتدي فريق ستيلينبوش زيه باللون الأحمر الكامل، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

حضر الاجتماع الفني من جانب الزمالك كل من عمرو أبو العز المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات.

ويحل الزمالك ضيفاً على ستيلينبوش  بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر غداً الأربعاء ، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك و ستيلينبوش في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

عمر جابر الزمالك مباراة الزمالك جنوب افرقيا

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