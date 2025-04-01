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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني

النادي الأهلي
النادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تمام التاسعة مساء اليوم مع الهلال السوداني في مبارة الذهاب للدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، تقام المباراة على ملعب استاد القاهرة.

لعب الفريقان 12 مباراة خلال ست مواجهات في تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الإفريقية، كلها في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي في خمس مباريات وفاز الهلال في ثلاث مباريات وتعادل الفريقان في أربع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي أحد عشر هدفاً وتلقت شباكه سبعة أهداف.

المواجهة الأولى بين الفريقين عام 1987، في نهائي البطولة، تعادل الفريقان في الخرطوم بدون أهداف، وفاز الأهلي في القاهرة بهدفين أحرزهما أيمن شوقي وجمال الثعلب مدافع الهلال في مرمى فريقه، وفاز الأهلي بكأس البطولة للمرة الثانية في تاريخه.

المواجهة الثانية عام 2004، في دور الـ32، فاز الهلال بالقاهرة 1- صفر، وتعادل الفريقان دون أهداف في أم درمان بالسودان.

المواجهة الثالثة عام 2007، في دور المجموعات، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين للاشئ أحرزهما فلافيو أمادو وأسامة حسني، وفاز الهلال في أم درمان بثلاثة أهداف للاشئ.

المواجهة الرابعة موسم 2019-2020، في دور المجموعات، فاز الأهلي بالقاهرة 2-1، أحرز للأهلي حسين الشحات ورمضان صبحي، وتعادل الفريقان بأم درمان بهدف لكل فريق، أحرز للأهلي محمد مجدي أفشة.

المواجهة الخامسة موسم 2021-2022، في دور المجموعات، تعادل الفريقان بدون أهداف في أم درمان، وفاز الأهلي في القاهرة بهدف أحرزه حسين الشحات.

المواجهة السادسة موسم 2022-2023، في دور المجموعات، فاز الهلال ذهاباً بملعبه في مدينة أم درمان بهدف للاشئ، وفي لقاء القاهرة فاز الأهلي بثلاثة أهداف للاشئ أحرز محمود كهربا هدف وحسين الشحات هدفين.

يقام لقاء العودة الثلاثاء القادم 8 أبريل 2025، يذكر أن الفائز من الفريقين يلتقي في دور نصف النهائي مع الفائز من فريقي الترجي وصن داونز.

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