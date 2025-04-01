برنامج غذائي خاص لسيدات طائرة الأهلي قبل البطولة الأفريقية

‏‎حرص إيهاب عبد المنعم، مدير الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، وأشرقت ناصر طبيبة الفريق ومسئول التغذية، على الاجتماع بمسئولي المطعم الخاص بفندق الإقامة في نيجيريا.

‏‎ووضعت إخصائية التغذية برنامجًا خاصًّا قبل انطلاق بطولة إفريقيا للأندية يتضمن إمداد اللاعبات بالفيتامينات والعناصر اللازمة بما يمنحهن أكبر قدر من الطاقة، للحفاظ على الحالة البدنية.

‏‎وتضم قائمة «سيدات طائرة الأهلي» كلًّا من:‏

‏‎آية الشامي- ندى وليد- تاتيانا بوكان- مريم ثابت- ميار خليفة- مريم ثروت- سارة أمين- ريماز أشرف- مي غزال- ندى حمدي- آية خالد- دانا شوقي- فرح الحناوي- نهال جمال.