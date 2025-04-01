برنامج غذائي خاص لسيدات طائرة الأهلي قبل البطولة الأفريقية

حرص إيهاب عبد المنعم، مدير الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، وأشرقت ناصر طبيبة الفريق ومسئول التغذية، على الاجتماع بمسئولي المطعم الخاص بفندق الإقامة في نيجيريا.
ووضعت إخصائية التغذية برنامجًا خاصًّا قبل انطلاق بطولة إفريقيا للأندية يتضمن إمداد اللاعبات بالفيتامينات والعناصر اللازمة بما يمنحهن أكبر قدر من الطاقة، للحفاظ على الحالة البدنية.
وتضم قائمة «سيدات طائرة الأهلي» كلًّا من:
آية الشامي- ندى وليد- تاتيانا بوكان- مريم ثابت- ميار خليفة- مريم ثروت- سارة أمين- ريماز أشرف- مي غزال- ندى حمدي- آية خالد- دانا شوقي- فرح الحناوي- نهال جمال.