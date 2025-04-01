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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استعدادات مكثفة لفريق سيدات طائرة الأهلي لبطولة إفريقيا للأندية

ابراهيم فخر الدين
ابراهيم فخر الدين
عبدالحكيم أبو علم

بدأ الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي استعداداته اليوم لبطولة إفريقيا للأندية التي تقام خلال الفترة من 1 إلى 14 أبريل الجاري بنيجيريا.

وعقد إبراهيم فخر الدين اجتماعًا مع أعضاء الجهاز المعاون من أجل الاتفاق على البرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة القادمة، واستعدادًا لانطلاق منافسات البطولة.

ووضع المدير الفني مع جهازه المعاون برنامجًا خاصًّا للفريق استعدادًا لانطلاق منافسات البطولة يوم الجمعة المقبل.

‏‎وتضم قائمة «سيدات طائرة الأهلي» كلًّا من:‏ 
‏‎آية الشامي- ندى وليد- تاتيانا بوكان- مريم ثابت- ميار خليفة- مريم ثروت- سارة أمين- ريماز أشرف- مي غزال- ندى حمدي- آية خالد- دانا شوقي- فرح الحناوي- نهال جمال.
 

النادي الأهلي بطولة افريقيا للأندية نيجيريا سيدات الأهلي للكرة الطائرة اية الشامي

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