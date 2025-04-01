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الهلال الأحمر المصري ينعى 8 من المسعفين استشهدوا في رفح خلال تأدية واجبهم الإنساني النبيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر المصري ينعى 8 من المسعفين استشهدوا في رفح خلال تأدية واجبهم الإنساني النبيل

رفح
رفح
صدى البلد

نعى الهلال الأحمر المصري استشهاد ثمانية من مسعفي الهلال الأحمر في رفح أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني النبيل.

الهلال الأحمر المصري ينعى استشهاد ثمانية من المسعفين في رفح

وجاء بيان الهلال الأحمر المصري لعزاء المسعفين في رفح الصادر من المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري الدكتورة آمال إمام كالتالي:

"الدكتور يونس الخطيب رئيس جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد ثمانية من مسعفيكم في رفح أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني النبيل، إن هذه الجريمة البشعة التي استهدفت العاملين الإنسانيين الذين كانوا في مهمة إنسانية، هي فاجعة حقيقية ليس فقط للهلال الأحمر الفلسطيني، بل وللإنسانية جمعاء 

إننا في الهلال الأحمر المصري قادة وموظفين ومتطوعين نعبر عن أحر التعازي والمواساة لكم وسائر أفراد جمعيتكم الموقرة ولعائلات الشهداء الأبرار، وإننا ندرك تماماً حجم الألم الذي يعصف بكم بعد فقدان هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل تقديم المساعدة للمصابين والجرحى، في أصعب الظروف التي تمر بها فلسطين الأبية.

ولا يسعنا في هذا الظرف العصيب إلا أن نؤكد لكم أن قلوبنا معكم، وأننا سنواصل دعمنا وتضامننا معكم, وتقبلوا منا فائق الاحترام والمواساة".

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