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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| شيفروليه تاهو 2025 الجديدة

شيفروليه تاهو موديل 2025 الجديدة
شيفروليه تاهو موديل 2025 الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة شيفروليه عن طرازها الجديد شيفروليه تاهو موديل 2025، وتنتمي تاهو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتم أطلاق تاهو لأول مرة عام 1994، وظهر جيلها الخامس في عام 2021، ويمكن لتاهو التحرك علي الطرق الوعرة والغير ممهدة .

شيفروليه تاهو موديل 2025 الجديدة 

- مواصفات شيفروليه تاهو موديل 2025

شيفروليه تاهو موديل 2025 الجديدة 

تمتلك سيارة شيفروليه تاهو موديل 2025 العديد من المميزات من ضمنها، محور أمامي، وبها تصميم محسن للصداد الأمامي يمنحها قدرة أفضل على التعامل مع التضاريس الصعبة، وبها واجهة أمامية وخلفية جديدة مع مصابيح أمامية وخلفية محدثة مستوحاة من تصميم شيفروليه ترافيرس 2024، وتم إعادة تصميم الشبك الأمامي ليحتوي على فتحات أكبر لتحسين التبريد، وبها صداد أمامي محدث، وتم إعادة تصميم مشتت الهواء الخلفي والكاميرا الخلفية.

شيفروليه تاهو موديل 2025 الجديدة 

بالاضافة إلي ان سيارة شيفروليه تاهو موديل 2025 بها، راديو مثبت على السقف بتصميم جديد مستوحى من زعانف أسماك القرش، وبها عجلات مقاس 22 بوصه، وبها مصابيح خلفية بتصميم مختلف مع شريط بيانو بلاك يمتد عبر عرض السيارة، وبها شاشة ضخمة مقاس 17.7 بوصة للوحة القيادة، وبها نظام ابل كار بلاي، و اندرويد اوتو، وبها خدمات جوجل، وبها لوحة رقمية مقاس 11 بوصة خلف عجلة القيادة، وتم إعادة تصميم الكونسول الأمامي لتحسين الرؤية والراحة .

شيفروليه تاهو موديل 2025 الجديدة 

وتم نقل مقابض ناقل الحركة بـ سيارة شيفروليه تاهو موديل 2025 إلى عجلة القيادة بدلاً من وضعه في الكونسول الوسطي، وبها شاحن لاسلكية للهواتف، وبها شاشات للمقاعد الخلفية ببرمجيات جديدة لتحسين وظائفها.

- محرك شيفروليه تاهو موديل 2025

شيفروليه تاهو موديل 2025 الجديدة 

تستمد سيارة شيفروليه تاهو موديل 2025 قوتها من محرك سعة 5300 سي سي، وتنتج قوة 355 حصان، وعزم دوران 518 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكون من 10 سرعات .

شيفروليه تاهو موديل 2025 الجديدة 

وتحصل سيارة شيفروليه تاهو موديل 2025 أيضا علي قوتها من محرك سعة 6200 سي سي، وتنتج قوة 420 حصان، وعزم دوران 623 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 10 سرعات .

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