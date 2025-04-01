كونسيساو: كأس إيطاليا أحد أهدافنا ونسعى لحسم الديربي أمام إنتر

أكد سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لميلان، أن فريقه يضع بطولة كأس إيطاليا ضمن أهدافه الرئيسية هذا الموسم، مشددًا على أهمية المواجهة المقبلة أمام إنتر في نصف النهائي.

ويستعد ميلان لملاقاة جاره اللدود إنتر، مساء الأربعاء، على ملعب سان سيرو في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، قال كونسيساو: "منذ بداية الموسم، حددنا أهدافنا بوضوح، وكأس إيطاليا أحدها، نؤمن بقدرتنا على تحقيقه".

وتطرق المدرب البرتغالي إلى قرار استبعاد لياو أمام نابولي، والذي أثار جدلًا واسعًا، قائلًا: "الجميع يمكنه تحليل الأمور بطريقته، البعض يرى الكأس نصف ممتلئ والبعض الآخر يراه نصف فارغ، لكن القرارات تُتخذ وفقًا للمعطيات المتاحة خلال المباراة".

وأضاف: "سنفتقد بعض اللاعبين أمام إنتر، مثل لوفتوس تشيك وآخرين، لكن علينا التركيز على فريقنا والاستعداد جيدًا لتقديم مباراة قوية والفوز".

وعن الجاهزية البدنية للاعبيه، أوضح: "نحن في حالة جيدة، كما ظهرنا أمام نابولي، وهدفنا تقديم أداء قوي منذ الدقيقة الأولى حتى النهاية".

أما عن مشاركة رافائيل لياو أساسيًا، فقد أجاب كونسيساو بشكل غامض: "لا أحد يعلم ماذا سيحدث غدًا، سترون ذلك بأنفسكم".

وختم حديثه بالتعليق على البداية السيئة أمام نابولي: "استقبال هدف بعد دقيقة واحدة لم يكن بالأمر السهل، خاصة أنه لم يكن هدفًا رائعًا من المنافس، بل نتيجة لأخطائنا. علينا الدخول إلى المباراة بطريقة مختلفة".