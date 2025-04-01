موعد مباراة بيراميدز ضد الجيش الملكي والقنوات الناقلة مباشر في دوري أبطال إفريقيا

يستضيف نادي بيراميدز، نظيره الجيش الملكي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحتضن ملعب الدفاع الجوي، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المغرب، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن تنقل مباراة بيراميدز والجيش الملكي، عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية، حيث أنها المالك الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وبهذا يمكن متابعة ومشاهدة مباراة بيراميدز والجيش الملكي عبر قناة beIN SPORTS 5 HD بتعليق محمد بركات.

وتأهل بيراميدز إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد احتلاله وصافة جدول ترتيب مجموعته برصيد 13 نقطة، خلف الترجي الذي تأهل كمتصدر للترتيب.

بينما تأهل فريق الجيش الملكي إلى الدور ذاته بعدما احتل المركز الأول في ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط.