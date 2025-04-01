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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: أكثر من 2000 خدمة طبية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك

وكيل الصحة بالغربية
وكيل الصحة بالغربية
الغربية أحمد علي

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن مديرية الصحة بالمحافظة تواصل تقديم خدماتها الطبية والتوعوية للمواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن المبادرات الرئاسية والقوافل العلاجية المنتشرة في جميع مراكز ومدن المحافظة، لضمان وصول الرعاية الصحية إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

جهود الرعاية الصحية 

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي عدد الخدمات الصحية المقدمة حتى الآن بلغ 2068 خدمة طبية، استفاد منها 788 مواطنًا، حيث شملت القوافل العلاجية تقديم الكشف الطبي لـ 32 مستفيدًا، وتوفير العلاج لـ 21 حالة، وتحويل 11 مريضًا إلى المستشفيات، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة لـ 602 مواطن، وفحص 215 حالة ضمن مبادرة الكشف عن الأورام، وتقديم الدعم الصحي لـ 407 سيدات ضمن مبادرة صحة المرأة، كما تم تقديم خدمات خاصة لكبار السن بـ 3 مستفيدين، إلى جانب وصول حملات التثقيف الصحي إلى 780 مواطنًا.

خدمات علاجية 

 

وأكد محافظ الغربية أن فرق المرور والمتابعة تعمل على مدار الساعة لمتابعة أداء المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية، مع استمرار العيادات المتنقلة في تقديم خدماتها للمواطنين، وتواجد سيارات بنك الدم في أماكن التجمعات.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن العمل مستمر خلال ثاني أيام العيد لضمان تقديم الخدمات الطبية بكفاءة، مشيرًا إلى استمرار نشر فرق التثقيف الصحي وحملات التوعية، مع التأكيد على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وفق أعلى المعايير.

واختتم المحافظ تصريحاته بتوجيه الشكر للأطقم الطبية التي تواصل العمل خلال أيام العيد، مؤكدًا استمرار جهود الدولة في تقديم رعاية صحية شاملة لكل المواطنين.

محافظ الغربية صحة الغربية قوافل علاجية المواطنين رعاية صحية

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