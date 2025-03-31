محافظ الغربية ينعي سكرتير عام الدقهلية: فقدنا قيادة خدمت الوطن بإخلاص

نعى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية،ببالغ الحزن والأسى، اللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، الذي وافته المنية صباح اليوم إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال أدائه صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد النصر في المنصورة.

رحيل مفاجىء

وأعرب محافظ الغربية عن خالص تعازيه لمحافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، ولأسرة الفقيد ومحبيه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن الراحل كان قيادة إدارية بارزة قدمت الكثير في خدمة الوطن والمواطنين.