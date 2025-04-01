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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة دمنهور يترأس وفدا لتأدية واجب العزاء في وفاة الأنبا باخوميوس

رئيس جامعة دمنهور يترأس وفدًا لتأدية واجب العزاء في وفاة الأنبا باخوميوس
رئيس جامعة دمنهور يترأس وفدًا لتأدية واجب العزاء في وفاة الأنبا باخوميوس

ترأس الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، منذ قليل، وفد جامعة دمنهور؛ لتأدية واجب العزاء والمواساة في وفاة الأنبا باخوميوس، شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، وذلك بمقر كرمة مار مرقس الرسول "المزرعة" بدمنهور.


من جانبه أشاد "ترابيس" برحلة عطاء الأنبا باخوميوس الحافلة بالإنجازات الروحية والوطنية، مؤكدا أن الأنبا باخوميوس كان وسيظل رمزاً دينياً ووطنياً، ساهم بشكل كبير في ترسيخ قيم المواطنة والمحبة والتسامح والعلاقات الطيبة، وكان طرازاً رفيعاً من القادة الروحيين، الذين تميزوا بالتواضع الفطري والوطنية الحقيقية.

كما أعرب "ترابيس"، عن تقديره لجهود الفقيد في تعزيز قيم التعايش الإيجابي والسلام المجتمعي، متمنيا الصبر والسلوان لأسرته و لأعضاء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.


ضم وفد الجامعة المشارك لتأدية واجب العزاء نواب رئيس الجامعة، عمداء الكليات، ولفيفا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مؤكدين أن الأنبا باخوميوس كان أحد أعمدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ورمزًا للحكمة والرؤية المستنيرة، حيث لعب دورًا محوريًا في لم شمل الكنيسة في مرحلة دقيقة من تاريخها، ونجح بحكمته وإخلاصه في الحفاظ على وحدتها واستقرارها، مما جعله نموذجًا لرجل الدين المتفاني في الخدمة الوطنية والروحية.

جدير بالذكر أن الكنيسة شهدت  توافد جموع غفيرة من أبناء المحافظة ومحبي الأنبا باخوميوس لتقديم واجب العزاء، و إلقاء نظرة الوداع الأخيرة وسط أجواء مليئة بالحزن والتقدير لشخصه الكريم.

جامعة دمنهور الأنبا باخوميوس وفاة الأنبا باخوميوس

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