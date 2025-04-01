وسائل إعلام تابعة للحوثيين: 3 قتلى في استهداف مشروع ومبنى مؤسسة المياه بمديرية المنصورية

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) بأن غارات جوية أمريكية استهدفت مساء اليوم مشروع ومبنى مؤسسة المياه في مديرية المنصورية بمحافظة الحديدة، مما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى.

وفقًا لمصادر محلية، تسببت الغارات في تدمير جزئي للمبنى وإلحاق أضرار بالبنية التحتية للمياه في المنطقة. ​

تأتي هذه الغارات في سياق تصعيد العمليات العسكرية في اليمن، حيث شنت الطائرات الأمريكية سلسلة من الغارات على مواقع في محافظات الحديدة وصعدة وحجة، مستخدمة قنابل ارتجاجية. في الحديدة، استهدف القصف معسكر الدفاع الساحلي بالقرب من ميناء الحديدة، بالإضافة إلى مشروع المياه ومبنى مؤسسة المياه في مديرية المنصورية. ​

تجدر الإشارة إلى أن هذه المعلومات تأتي من مصادر تابعة لجماعة الحوثيين، ولم يتم تأكيدها من مصادر مستقلة حتى الآن.​