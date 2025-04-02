أحمد السعدني: كنت أول من شجع مي عز الدين على «قلبي ومفتاحه» لهذا السبب

تحدَّث الفنان أحمد السعدني عن صداقته القوية مع الفنانة مي عز الدين وتشجيعه لها للمشاركة في مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي تم عرضه في ماراثون رمضان 2025.

وأوضح السعدني خلال لقائه مع "et بالعربي" أنه يتواصل مع مي عز الدين بشكل يومي، بسبب العلاقة القوية التي تربطهما.

تشجيع السعدني لمي عز الدين

وعن مسلسل "قلبي ومفتاحه"، أشار أحمد السعدني إلى أنه كان أول من شجع مي عز الدين على المشاركة في المسلسل، رغم الظروف النفسية الصعبة التي كانت تمر بها في تلك الفترة. وأضاف السعدني: "للأسف لم أتمكن من مشاهدة المسلسل بالكامل بسبب ظروف التصوير، ولكنني شاهدت 7 حلقات فقط، ووجدت المسلسل رائعًا جدًا".

وأكد السعدني أنه شجع مي عز الدين على العمل مع المخرج تامر محسن ومع آسر ياسين، مشيرًا إلى أن هذه التجربة كانت مختلفة وأن النوع الذي يتم تناوله في المسلسل لم يتم تقديمه منذ فترة طويلة.

"قلبي ومفتاحه"

مسلسل "قلبي ومفتاحه" من بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح وغيرهم.

العمل من تأليف: تامر محسن ومها الوزير، إخراج: تامر محسن.

المسلسل يتناول موضوع "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة ثلاث مرات من خلال شخصية محمد عزت، الذي يعمل سائقًا لأوبر ولم يتزوج بسبب رفض والدته لجميع المرشحات. وعندما يلتقي بـ ميار، تنشأ بينهما مشاعر قوية، بينما ميار، التي تعرضت للطلاق ثلاث مرات، تجد نفسها في صراع داخلي بين رغبتها في عدم العودة إلى زوجها السابق وخوفها من فقدان ابنها، فتلجأ إلى البحث عن "محلل" تختاره هي بنفسها، مما يغير مجرى حياتهما بشكل غير متوقع.