المنافسة تشتعل و«فهد البطل» في القمة.. قائمة بأكثر 10 مسلسلات متابعة في رمضان

كشفت منصة watch it عن أبرز أعمالها التى حققت أعلى نسب مشاهدة على مدار شهر رمضان المبارك .

واحتل المركز الأول مسلسل “فهد البطل” من بطولة الفنان أحمد العوضي ويليه فى المركز الثاني “ولاد شمس” من بطولة الفنان محمود حميدة ، وجاء فى المركز الثالث “وتقابل حبيب” من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز ، وفى المركز الرابع “الكابتن” من بطولة الفنان أكرم حسني، وفى المركز الخامس مسلسل “حكيم باشا” من بطولة الفنان مصطفي شعبان ، أما فى المركز السادس كان من نصيب مسلسل “قلبي ومفتاحه” من بطولة النجوم آسر ياسين ومى عز الدين.

نجاح مسلسل "فهد البطل"

وعبّر المؤلف محمود حمدان عن سعادته بتصدر مسلسله قائمة المشاهدات، وكتب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "اللهم لك الحمد، سعيد بحصولنا على المركز الأول في Watch It، والمركز الأول في منصة Viu، والمركز الأول على يوتيوب، والمركز الأول في جوجل، والمركز الأول في الشارع المصري، وأعلى نسبة إعلانات في القنوات، وهو ما يعادل الأول والأول مكرر، والأول مكرر مكرر! وكل عام وأنتم بخير، ومفاجآتنا لم تنتهِ بعد."

قصة وأبطال "فهد البطل"

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

تدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته: أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري ، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين

عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وغيرهم.