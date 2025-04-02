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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في مضيق تايوان

الجيش الصيني
الجيش الصيني
ناصر السيد

دخلت المناورات العسكرية الصينية المشتركة بالقرب من تايوان يومها الثاني اليوم الأربعاء، حيث أعلنت قيادة مسرح العمليات الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني أنها تُجري مناورة "رعد المضيق 2025A" في أجزاء من مضيق تايوان.

المناورات العسكرية الصينية

وتُركّز المناورات على "التحديد والتحقق، والإنذار والطرد، والاعتراض والاحتجاز لاختبار قدرات القوات على تنظيم المنطقة والسيطرة عليها، والحصار المشترك والسيطرة، وتوجيه ضربات دقيقة للأهداف الرئيسية"، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية، نقلًا عن العقيد شي يي، المتحدث باسم قيادة مسرح العمليات.

وأعلنت قيادة مسرح العمليات نفسها صباح أمس الثلاثاء عن بدء جولة من المناورات المشتركة حول تايوان، بمشاركة الجيش والبحرية والجوية وقوات الصواريخ "للتضييق" على تايوان في "اتجاهات متعددة".

صرح الجيش التايواني بأنه استجاب بإنشاء مركز عمليات طوارئ مخصص ونشر طائرات وسفنًا عسكرية وأنظمة صواريخ ساحلية عقب إعلان جيش التحرير الشعبي الصيني عن التدريبات صباح يوم الثلاثاء.

الجيش التايواني

وحتى صباح الأربعاء، كان الجيش التايواني يُجري دوريات ويراقب القوات الصينية، وكان مستعدًا لتعديل مستوى جاهزيته القتالية بناءً على مستوى تهديد جيش التحرير الشعبي الصيني، وفقًا لوزارة الدفاع الوطني.

أجرت بكين العديد من التدريبات العسكرية حول تايوان في السنوات الأخيرة، لكنها تكثفت منذ تولي الرئيس الجديد لتايوان لاي تشينغ تي السلطة في مايو 2024، واستخدمت لغة تُلمّح باستمرار إلى أن تايوان والصين كيانان منفصلان.

تعتبر جمهورية الصين الشعبية تايوان جزءًا من أراضيها، وقد جددت عزمها على ضمها إلى صفوفها، باستخدام القوة إذا لزم الأمر.

كان آخر تدريبين عسكريين لجيش التحرير الشعبي الصيني، واللذين استخدما أسماءً رمزية، هما تدريبات "السيف المشترك 2024" التي أُجريت في عام 2024 بعد تولي لاي منصبه.

الجيش الصيني مناورات عسكرية الذخيرة الحية مضيق تايوان المناورات العسكرية الصينية رعد المضيق

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