سقوط شاب من الطابق الثامن لمول شهير في مدينة نصر

أصيب شاب بعد سقوطه من الطابق الثامن داخل مول شهير بمنطقة مدينة نصر في القاهرة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

سقوط شاب من الثامن داخل مول شهير بالقاهرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بسقوط شاب من الطابق الثامن داخل مول شهير بمنطقة مدينة نصر.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مصحوبة بـ سيارة إسعاف لكشف ملابسات الحادث وتم نقل الشاب إلى أحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.