الاحتلال يستهدف 228 مركز نزوح وإيواء في غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن المكتب الإعلامي الحكومي بـ غزة، أعلنت ارتفاع عدد ضحايا مجزرة الاحتلال بقصف عيادة أونروا في جباليا إلى 22 شهـ.ـيدا بينهم 16 طفلا ونساء ومسنون وعشرات الجرحى.



وجاء أن العدوان الإسرائيلي يستهدف بشكل متعمد المنشآت الطبية والملاجئ الإنسانية، أن الاحـ.ـتلال استهدف 228 مركز نزوح وإيواء في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية التي تضمن حماية المدنيين.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أنه تم استهداف عيادة طبية تابعة لمنظمة أممية جريمة حرب مكتملة الأركان تتطلب محاسبة دولية عاجلة، ونطالب الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة قادة الاحـ.ـتلال على جرائم الإبادة الجماعية.

