مؤتمر دار القديس جيروم لشباب كنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا بمنسافيس

نظمت كنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا، بمنسافيس، مؤتمرًا تكوينيًا لشباب الرعية، بالتعاون مع دار القديس جيروم للتكوين والدراسات الكتابية.

ويأتي ذلك تحت رعاية نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك.

الأنبياء في العهد القديم

أقيمت فعاليات المؤتمر يومي الحادي والثلاثين من مارس الماضي، والأول من إبريل الجاري، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادي، بمشاركة الأب ميخائيل صبحي، راعي الكنيسة.

دارت لقاءات المؤتمر حول "أسفار الأنبياء في العهد القديم"، حيث ألقى المحاضرات الأب يوحنا عصمت الفرنسيسكاني.