استشهد خلال مطاردة أمنية.. الآلاف يشيعون النقيب محمود عبد الصبور لمسقط رأسه بقنا

شيع الآلاف من أبناء قنا، جنازة الشهيد النقيب محمود عبدالصبور، معاون مباحث مركز شرطة طيبة بالأقصر، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بقرية دنفيق التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.

وخيمت مشاهد الحزن على وجوه أبناء قرية دنفيق بمركز نقادة جنوب قنا، حزناً على استشهاد النقيب الراحل، بعد 6 أيام قضاها في العناية المركزة بمستشفى الكرنك الدولى بمحافظة الأقصر.

وردد المشاركون العديد من الهتافات في حب الشهيد، من أبرزها " لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله"، وسط حالة من الأسى بين أهله ومحبيه.

وشهدت الجنازة مشاركة واسعة من قبل رجال الأمن بمحافظتى الأقصر وقنا، لوداع الشهيد الراحل في مسقط رأسه بقرية دنفيق بقنا، تأكيدا لدوره البطولى في مواجهة تجار المخدرات والعناصر الإجرامية.

وكان النقيب محمود عبدالصبور معاون مباحث شرطة طيبة بالأقصر، شارك في حملة أمنية لمداهمة تجار مخدرات بقرية الزينية التابعة لمحافظة الأقصر، إلا أنه تلقى رصاصة في الرأس من قبل تجار المخدرات، نقل على اثرها إلى العناية المركزة بمستشفى الكرنك الدولى، وظل به لمدة 6 أيام حتى استشهد صباح اليوم الأربعاء.