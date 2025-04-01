لمواجهة الحشرات الضارة.. صحة قنا تكثف أعمال التطهير والرش خلال أيام العيد

واصلت فرق إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بـ قنا، جهودها في رش الأماكن التي بها تجمعات وأماكن تجمع القمامة للحد من تكاثر الحشرات الضارة وللقضاء علي مسببات الأمراض التي قد تنقل الأمراض فيما بين المواطنين وبعضهم البعض، باستخدام أجهزة ضباب متطورة.

وجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، فريق الأمراض المتوطنة بالمديرية بقيادة الدكتور ماجد ريمون، مدير إدارة المتوطنة بعمل خطة موسعة تضم كافة مراكز المحافظة بهدف القضاء علي أي حشرات ضارة وتطهير كافة الأماكن العامة والتجمعات المختلفة بالمراكز.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا، بأن الفرق تعمل علي رش الأماكن التي بها تجمعات وأماكن تجمع القمامة للحد من تكاثر الحشرات الضارة، في إطار حرص المديرية علي سلامة وصحة المواطنين.

وأشار عبدالخالق، إلى جهود فرق المتوطنة بالإدارات الصحية في سعيهم نحو القضاء على ناقلات الأمراض من الحشرات الضارة كالذباب والقوارض والبعوض ومصادر تكاثر تلك الحشرات، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا، بأن الفرق تستخدم أجهزة الضباب المتطورة والتي تدعم المقاومة والقضاء على يرقات البعوض بالمصارف والترع المختلفة وكذلك القضاء علي الحشرات الزاحفة بدور العبادة المختلفة ومقالب القمامة بالأماكن العامة بواسطة استخدام الرشاشات الظهرية من خلال فرق المتوطنة المدربين.