قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرحها خلال يومين .. المنوفية تودع عروسا توفيت بحادث بمحافظة القليوبية
ترامب: أجريت اتصالا جيد جدا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
هل رهان سباق سيارات تسبب في مصرع عروس ميت حلفا؟.. الأهالي يطالبون بضبط الجناة
مصر تحصد 4 مليارات يورو دعمًا من الاتحاد الأوروبي .. خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية بعد تأييد واسع | تقرير
اتحاد الكرة يوصي باستقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي بيراميدز في الدوري
لو الرادار صورك في العيد.. طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2025
طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا
الصحة تتفقد 377 منشأة طبية خاصة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية
الهلال الأحمر المصري ينعى 8 من المسعفين استشهدوا في رفح خلال تأدية واجبهم الإنساني النبيل
القصة الكاملة لواقعة فيديو لهو شيوخ وأطفال بالبالونة داخل مسجد بالإسماعيلية
وفاة هيا مرتجى .. صوت أسكته القصف الإسرائيلي في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لمواجهة الحشرات الضارة.. صحة قنا تكثف أعمال التطهير والرش خلال أيام العيد

حملات صحة قنا
حملات صحة قنا
يوسف رجب

واصلت فرق إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بـ قنا، جهودها في رش الأماكن التي بها تجمعات وأماكن تجمع القمامة للحد من تكاثر الحشرات الضارة وللقضاء علي مسببات الأمراض التي قد تنقل الأمراض فيما بين المواطنين وبعضهم البعض، باستخدام أجهزة ضباب متطورة.

وجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، فريق الأمراض المتوطنة بالمديرية بقيادة الدكتور ماجد ريمون، مدير إدارة المتوطنة بعمل خطة موسعة تضم كافة مراكز المحافظة بهدف القضاء علي أي حشرات ضارة وتطهير كافة الأماكن العامة والتجمعات المختلفة بالمراكز.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا، بأن الفرق تعمل علي رش الأماكن التي بها تجمعات وأماكن تجمع القمامة للحد من تكاثر الحشرات الضارة، في إطار حرص المديرية علي سلامة وصحة المواطنين.

وأشار عبدالخالق، إلى جهود فرق المتوطنة بالإدارات الصحية في سعيهم نحو القضاء على ناقلات الأمراض من الحشرات الضارة كالذباب والقوارض والبعوض ومصادر تكاثر تلك الحشرات، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا، بأن الفرق تستخدم أجهزة الضباب المتطورة والتي تدعم المقاومة والقضاء على يرقات البعوض بالمصارف والترع المختلفة وكذلك القضاء علي الحشرات الزاحفة بدور العبادة المختلفة ومقالب القمامة بالأماكن العامة بواسطة استخدام الرشاشات الظهرية من خلال فرق المتوطنة المدربين.

قنا الأمراض المتوطنة تكاثر الحشرات الضارة وزارة الصحة أماكن تجمع القمامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم.. وموعد الاجتماع المرتقب للجنة التسعير

الاهلي

قناة مصرية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانا

ميار الببلاوي

ميار الببلاوي تكشف سرا أثناء غسل الفنانة إيناس النجار

رحيل إيناس النجار يثير الحزن تفاصيل الساعات الأخيرة حسام موافي يكشف مخاطر حصوات المرارة

بعد رحيل إيناس النجار.. حسام موافي يكشف مخاطر حصوات المرارة

مفاجأة.. إيناس النجار رحلت بنفس مرض إبراهيم الطوخي!

مفاجأة.. إيناس النجار رحلت بنفس مرض إبراهيم الطوخي| صور

إعلان بلبن

مفاجأة في صراع الكحك.. بلبن تعتذر لـ العبد في بيان رسمي

الكابتن حسن حمدي

حاميها حراميها.. الأجهزة الأمنية تكشف لغز سرقة فيلا حسن حمدي في أبو النمرس

المتوفية

الحزن يسود ميت حلفا.. أسرة عروس القليوبية: كانت رايحة تفرش شقتها وتستعد للزفاف

بالصور

عشبة واحدة تخلصك من كل أضرار أكلات رمضان والكعك| هتنسف الوزن والسكر والكوليسترول

الكعك
الكعك
الكعك

إنقاص الوزن وإطالة الشعر.. ذيل الحصان يعالج أمراض لن تخطر ببالك

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

نصائح للحفاظ على المناعة قوية خلال العيد

نصائح للحفاظ على المناعة قوية خلال العيد
نصائح للحفاظ على المناعة قوية خلال العيد
نصائح للحفاظ على المناعة قوية خلال العيد

فيديو لإمام مسجد يمازح الأطفال يثير الجدل بين مؤيد ومعارض

فيديو لإمام مسجد يمازح الأطفال يثير الجدل بين مؤيد ومعارض
فيديو لإمام مسجد يمازح الأطفال يثير الجدل بين مؤيد ومعارض
فيديو لإمام مسجد يمازح الأطفال يثير الجدل بين مؤيد ومعارض

فيديو

تناول الترمس

مفاجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ايناس النجار

كنت بدعي ربنا بالشفاء.. آخر كلمات إيناس النجار قبل وفاتها

هنجيب زبادي ولا حشيش

زبادي ولا حشيش .. الأوقاف تعلق على منشور العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

المزيد