تموين قنا يحرر محضر تصرف في 4100 كيلو دقيق مخابز

أسفرت حملات شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ قنا، عن تحرير محضر تصرف في 4100 كجم دقيق مخابز فرع الشركة المصرية مركز قفط، ومحضر تصرف فى 1153 كجم سكر تموينى فرع الشركة المصرية مركز قفط، ضمن حملات شنتها المديرية بمختلف مراكز المحافظة.

جاء ذلك ضمن حملات مكبرة شنتها مديرية التموين بقنا لمتابعة الأسواق والرقابة عليها في آخر أيام إجازة عيد الفطر المبارك، بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بـ قنا، إن الإدارات التموينية شنت حملات مكثفة على مدار أيام عيد الفطر المبارك، لمتابعة جميع الأنشطة التجارية والتموينية، ضمن خطة مسبقة تم وضعها للرقابة على الأسواق على فترة العيد.

كما تتابع غرفة العمليات بالمديرية، تلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها، وكذلك متابعة عمل المخابز والبدالين التموينيين ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود.

وأضاف وكيل وزارة التموين بقنا، أن إدارة تموين أبو تشت حررت 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و4 تقارير مخابز متوقفة وعدم وجود سجل، فيما حررت إدارة تموين قوص 2 محضر لعرض وبيع أسماك مملحة مجهولة المصدر وضبط 3.5 كجم، و14 محضر عدم الإعلان عن الأسعار.

وأشار القط إلى أن الإدارات التموينية نفذت عدة جولات على المخابز ومستودعات البوتاجاز للتأكد من جودة الخبز والوزن والمواصفات، بالإضافة للمرور على بعض المخابز ومستودع انابيب جاسكو، ومحطات الوقود للتأكد من توافر المحروقات بالمحطات وكذا أسطوانات البوتاجاز.

وكانت نتيجة المرور، التأكد من توافر المحروقات بأنواعها، ولا يوجد تكدس أو ازدحام بالمحطات، وهدوء الحالة وتوافر أسطوانات البوتاجاز.