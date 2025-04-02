قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي: الأجهزة الأمنية فوجئت بإعلان نتنياهو السيطرة على محور ميراج
الدفاع الروسية تحطم قاذفة إستراتيجية روسية في مقاطعة إيركوتسك
بهدف دغموم.. المصري يتقدم على سيمبا التنزاني‏ في الشوط الأول
بيسيرو يوجه الشكر لجماهير الزمالك في جنوب أفريقيا
محافظ الغربية: تشكيل لجنة عاجلة لمتابعة حادث السيرك وتقديم كافة أوجه الرعاية للمصاب
مواعيد العمل في البنوك غدا 3-4-2025
في أول يوليو| مفاجأة بشأن زيادة أجور العاملين بالدولة.. ايه الحكاية؟
نفخر بكم.. وزيرة التضامن الاجتماعي توجه رسالة لصناع مسلسل لام شمسية
كوارع خلص على صاحبه في العيد.. أول صور لـ المتهم والمجني عليه
بقوة 6.2 درجة.. زلزال عنيف يضرب سواحل اليابان
الدنمارك: الولايات المتحدة الأمريكية لن تسيطر على جرينلاند
إحالة مسئولين بمركز البحوث الزراعية وآخر للجنايات بتهمة تلقي رشاوى مالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيسيرو يوجه الشكر لجماهير الزمالك في جنوب أفريقيا

جوزيه بيسيرو
جوزيه بيسيرو
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن فريقه ظهر بشكل جيد على مستوى الدفاع خلال مباراة ستيلينبوش التي أقيمت اليوم الأربعاء في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" الزمالك كان يجب أن يكون أفضل في الناحية الهجومية، لست غاضباً من النتيجة، والتعادل خارج ملعبنا نتيجة جيدة،  والزمالك كان بإمكانه تحقيق نتيجة أفضل في لقاء اليوم، والفريق يجب أن يتحسن هجومياً".

وتابع بيسيرو: "الكرة في جنوب أفريقيا تتطور وهناك فرق كبيرة مثل صن داونز واورلاندو بايرتس".

واختتم المدير الفني قائلاً: "أشكر الجماهير التي سافرت إلى جنوب أفريقيا لمؤازرة الفريق في مباراة اليوم أمام ستيلينبوش، وهذه هي طبيعة جماهير الزمالك التي تساند الفريق باستمرار".

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع  نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 ومن المقرر أن يقام لقاء العودة يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

جوزيه بيسيرو الزمالك كاس الكونفدرالية الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العامل المصاب يخضع لعملية جراحية عقب واقعة السيرك

حقيقة "أكل الأسد لذراعه".. ننشر الصورة الاولي لعامل السيرك المصاب بمستشفي طنطا

العرافة العمياء

تنبؤات "العرافة العمياء" المرعبة لعام 2025 تتحقق.. ماذا حدث؟

قمة الفوضى والعبث إنك حارس مرمى.. نجم الأهلي السابق يفتح النار على شريف إكرامي

قمة الفوضى إنك حارس مرمى.. نجم الأهلي السابق يفتح النار على شريف إكرامي

السيرك بطنطا

النيابة تأمر بندب لجنة بيطرية لفحص الأسود والنمور في واقعة سيرك طنطا.. صور

مشاجرة

بسبب فاتورة طعام.. إصابة 12 شخصًا في مشاجرة داخل مطعم بالوراق

شقيق ياسمين عبدالعزيز يدعمها في صراع المشاهدات برسالة قوية

رقم 1 ده مش أنت..شقيق ياسمين عبدالعزيز يدعمها في صراع المشاهدات برسالة قوية

وزير التربية والتعليم

الثانوية العامة 2025 |التعليم تعفي هؤلاء الطلاب من امتحان اللغة الأجنبية الثانية

واقعة السيرك بطنطا

الأسود جعانة بقالها 10 أيام.. كواليس ليلة الرعب في سيرك طنطا يرويها شهود عيان

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل يجوز إعلان نية صيام الست من شوال بعد الاستيقاظ من النوم؟.. الإفتاء تجيب

حتى لاتعود للذنوب والمعاصي

أخشى العودة للمعاصي والذنوب بعد رمضان فماذا أفعل؟.. نصائح العلماء

وزارة الأوقاف

بعد واقعة «البالونات».. الأوقاف: لا مانع من ملاعبة الأطفال في المساجد بشروط

بالصور

جانا العيد.. متحف شرم الشيخ ييستقبل زواره من السائحين بالحلوى

متحف شرم الشيخ يستقبل الزوار
متحف شرم الشيخ يستقبل الزوار
متحف شرم الشيخ يستقبل الزوار

ثالث أيام عيد الفطر.. الأجهزة التنفيذية بالزقازيق تنفذ إزالات لمخالفات على مساحة 600 متر

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

تقديم الرعاية الطبية لـ 45 ألف مريض خلال 226 يوم بمركز الخدمات الطارئة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

دخل المسرح على توكتوك.. عصام صاصا يتألق في حفل عيد الفطر

عصام صاصا
عصام صاصا
عصام صاصا

فيديو

واقعة سيرك طنطا

هجــ.وم الأسود في سرك طنطا .. أكلوا يد عامل وحالة من الرعــ.ب بين الجمهور

زوج من نسرين طافش

بعد إخفائها له.. رجل أعمال مصري يتزوج من نسرين طافش.. تعرف عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

المزيد