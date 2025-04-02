طفلة تفقد عينها.. أول تعليق من النقل على تعرض قطار أشمون للرشق بالحجارة



أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا بشأن ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الالكترونية تحت عنوان “ قطار أشمون يتعرض للرشق بالحجارة وطفلة صغيرة تفقد عينها ”.

وأكدت الوزارة في بيانها على شجب مثل هذه السلوكيات السلبية الخطيرة التي تتسبب في إصابات بالغة لركاب وقائدي القطارات وتعرض حياتهم للخطر كما تتسبب في تعطيل مسير القطارات وتلفيات بالجرارات والعربات التي هي ملك للشعب، والتي يتم إصلاحها وصيانتها من ميزانية الدولة.

وأشار البيان إلى أن الوزارة أوضحت بشكل دوري ومكثف عبر حملات التوعية التي اطلقتها عبر كافة وسائل الاعلام خطورة هذه الظاهرة على حياة المواطنين وقائدي القطارات وكذلك من خلال عقد العديد من ندوات التوعية بمختلف المحافظات بمشاركة قيادات الهيئة و القيادات الشعبية والتنفيذية بتلك المحافظات للتأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الإعلام المختلفة، ودور العبادات من المساجد والكنائس وقصور الثقافة فى التصدي لهذه الظاهرة وضرورة المشاركة في التوعية من مخاطرها وما تسببه من تعريض لحياة المواطنين وقائدي القطارات للخطر.



وناشدت وزارة النقل السادة المواطنين بضرورة المشاركة معها في التوعية من هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤثر على سلامة وحياة الركاب وقائدى القطارات كما تتقدم الوزارة بالدعاء بالشفاء للمصابين من جراء هذه الظاهرة السلبية الخطيرة