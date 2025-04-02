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خلال أيام.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر رسمياً
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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خلال أيام.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر رسمياً

موعد تطبيق التوقيت الصيفي
موعد تطبيق التوقيت الصيفي
رشا عوني

ينتظر المصريون موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 بعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً وبدء فصل الربيع وبعدها يتم بدء تطبيق التوقيت الصيفي والذي حدده القانون رقم 24 لسنة 2023 فى شأن تقرير نظامالتوقيت الصيفي والمنشور في الجريدة الرسمية يوم 17 أبريل 2023 .


موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

وفقًا للقرارات الرسمية، سيتم بدء تطبيق التوقيت الصيفي بداية من آخر جمعة في شهر أبريل 2025،حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا، وهي الجمعة التي توافق 25 أبريل .
 

فائدة تطبيق التوقيت الصيفي

يتمثل الهدف من إعلان موعد بداية التوقيت الصيفي 2025 في مصر فى تقديم  الساعة، مما يعنى زيادةساعات النهار المتاحة للأعمال والأنشطة العامة والخاصة والتمتع بجو صحو ومشمس، وهو ما يمنحالمواطنين وقتًا أطول للاستفادة من ضوء النهار الذي يزداد تدريجيًا من بداية الربيع حتى ذروة الصيف.
 

سبب تغيير التوقيت الصيفي و الشتوي

تمت إعادة العمل بالتوقيت الصيفي في مصر اعتبارًا من عام 2023، وذلك بعد توقف دام 7 سنوات،بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
 

تطبيق التوقيت الصيفي رسمياً 

وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، يتم العمل بالتوقيت الشتوي حتى آخر جمعة من شهر أبريل كل عام،على أن يبدأ موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2025 رسميًا في منتصف ليل الخميس الموافق 24 أبريل2025.


هدف تطبيق التوقيت الصيفي

وقدر أوضحت الحكومة أهداف تطبيق التوقيت الصيفي والذي يستهدف تقليل استهلاك الكهرباء والوقود عبر استغلال ساعات النهار الطويلة، و تخفيف الضغط على موارد الطاقة من خلال تقليل فترات استخدام الإضاءة والتدفئة، و تنشيط الاقتصاد والسياحة من خلال إطالة ساعات النشاط التجاري والترفيهي.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي سبب تغيير الساعة موعد تغيير الساعة

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