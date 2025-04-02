مفاجأة.. ريال مدريد يستهدف التعاقد مع محمد صلاح

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة كبيرة، حيث كشفت عن اهتمام ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتشير التقارير إلى أن النادي الملكي يخطط لجلب صلاح في صفقة مجانية، حال رحيل مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى الدوري السعودي.

التعاقد مع الفرعون المصري

ووفقا لموقع "مدريد برشلونة"، فإن ريال مدريد يدرس التعاقد مع صلاح كبديل محتمل لفينيسيوس جونيور، الذي لم يقدم أفضل مستوياته مؤخرا.

يعتقد البعض داخل النادي الملكي أن النجم البرازيلي فقد تركيزه بعد خسارته جائزة الكرة الذهبية لصالح رودري، لاعب مانشستر سيتي الإسباني، مما أثار شكوكا حول مستقبله داخل الفريق.

وفي هذا السياق، يعمل فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، على إيجاد بديل مناسب، ورغم صعوبة العثور على لاعب قادر على تعويض فينيسيوس في الهجوم، يرى النادي الملكي أن محمد صلاح يمثل فرصة قيمة في سوق الانتقالات الصيفي.

ويعتبر صلاح لاعبا ذو خبرة كبيرة وسجل حافل بالإنجازات، ما يجعله مناسبًا تماما لاستراتيجية كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد.

وتشير التقارير إلى أن صلاح، الذي يقترب من نهاية عقده مع ليفربول هذا الصيف، قد يكون مستعدا لخوض تحدٍ جديد في مسيرته بعد سنوات عديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، انضمامه إلى ريال مدريد سيعد خطوة ضخمة للفريق، الذي سيعزز هجومه بأحد أفضل الأجنحة في العالم.

في حال انضمام محمد صلاح إلى "سانتياجو برنابيو"، سيشكل هجوم ريال مدريد قوة كبيرة، حيث سيلعب صلاح في الجناح الأيمن، بينما ينتقل رودريجو إلى الجناح الأيسر، وهو مركزه الطبيعي، ومن المتوقع أن يقود كيليان مبابي الهجوم، ليشكل ريال مدريد ثلاثيًا هجوميا من الطراز العالمي قادرا على منافسة أفضل الفرق الأوروبية.

مصير صلا متوقف على فينيسيوس

وفي النهاية، يتوقف انتقال صلاح إلى ريال مدريد على ما سيحدث مع فينيسيوس، ومع ذلك، إذا قرر الأخير الانتقال إلى السعودية، فإن فلورنتينو بيريز لن يتردد في التعاقد مع محمد صلاح، الذي قد يكون أحد أكبر صفقات الصيف في ملعب "سانتياجو برنابيو".