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الأهلي يحدد موعد سفره إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني في دوري الأبطال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحدد موعد سفره إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني في دوري الأبطال

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أعلن محمد شوقي، نائب المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن موعد سفر بعثة الفريق إلى موريتانيا استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
 

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على الهلال السوداني في لقاء الذهاب بهدف نظيف سجله محمد هاني، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد القاهرة الدولي، ليقترب من التأهل إلى نصف النهائي.

 وأكد شوقي، في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، أن البعثة ستغادر القاهرة يوم السبت المقبل، بعد استكمال جميع الترتيبات المتعلقة بالرحلة، بما يضمن توفير أفضل الظروف للفريق قبل المواجهة المرتقبة.

وفي إطار الاستعدادات للسفر، حصل لاعبو الأهلي على التطعيمات الوقائية اللازمة، وفقًا لتوجيهات الجهاز الطبي، وذلك بعد انتهاء مران اليوم. وتأتي هذه الإجراءات لضمان سلامة البعثة خلال رحلتها إلى موريتانيا.

على الصعيد الفني، يواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وفقًا للخطة التي وضعها الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة قبل المباراة الحاسمة. 

ويسعى الجهاز الفني لرفع مستوى الجاهزية البدنية والفنية لجميع اللاعبين، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويترقب عشاق الأهلي المواجهة المرتقبة أمام الهلال السوداني، والمقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل، حيث يأمل الفريق في مواصلة مشواره القاري والمنافسة على اللقب الأفريقي، الذي توّج به في النسخة الماضية


 

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