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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالعباءة.. إطلالة محتشمة لـ سمية الخشاب عبر إنستجرام

سمية الخشاب
سمية الخشاب

شارك الفنانة سمية الخشاب جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

و تألقت سمية الخشاب بإطلالة جذابة محتشمة مرتدية عباءة باللون الأسود ،وعلقت على الصورة كاتبة:عيدكم مبارك.

وكانت قد كشفت الفنانة سمية الخشاب عن أن مسلسلها المعروض حاليا فى الخليج بعنوان “ام 44” يعتمد على البطولة الجماعية.

وقالت سمية الخشاب فى تصريح خاص لصدى البلد: بالتأكيد، البطولة الجماعية هي أحد مفاتيح نجاح هذا العمل، وفي الماضي، قدمت عديد من الأعمال التي كانت تعتمد على البطولة الفردية، ولكن مع تطور الدراما وازدياد تنوع الأعمال، أصبح من الأفضل أن يتشارك الجميع في تقديم عمل جماعي متكامل، لا أؤمن بفكرة "البطل الأوحد"، بل في التفاعل والتكامل بين كل أفراد فريق العمل، النجاح لا يرتكز فقط على أداء فردي، بل هو حصيلة العمل الجماعي والتعاون بين جميع الفنانين.

سمية الخشاب تشارك فى أم 44
 

وتشارك سمية الخشاب فى رمضان الحالى بمسلسل “أم 44” والذى تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من النساء تخطت أعمارهن سن الأربعين، وتعاني كل منهن مشكلات عدة على المستوى الأسري والاجتماعي والعاطفي والنفسي في سنهن.

المسلسل من بطولة سمية الخشاب من مصر، وجومانة مراد من سوريا، وهدى الخطيب من الإمارات، وعبير أحمد وفاطمة الصافي وحمد أشكناني ولولو الملا من الكويت، وليلى عبد الله من لبنان، وإيناس قمر من العراق، وإيمان الحسيني من البحرين، وعزام النمري وزياد القاضي وطارق النفيسي من السعودية، وتأليف الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، ومن إخراج السوري المثنى صبح.

آخر أعمال سمية الخشاب
أخر أعمال سمية الخشاب الدرامية مسلسل "بـ100 راجل" الذي شاركت به في موسم رمضان 2024، وشاركها البطولة سماء إبراهيم، ومحمود عبد المغني، ومحمد رضوان، ومحمد القس، وهالة فاخر، من تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.


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