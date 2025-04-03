يعد الستيك من الأطعمة المفضلة لدى الكثير من الأشخاص وتحتاج أغلب النساء إلى معرفة تحضيره بطريقة سهلة، لذا نقدم لك طريقة عمل الستيك المشوى بالصويا صوص على طريقة الشيف الشربينى.

طريقة عمل الستيك المشوي بالصويا صوص



المكوّنات..

صلصة صويا- نصف كوب

لحم ستيك مقطع- 500 غرام

ثوم مهروس- 3 فصوص

زيت زيتون- ربع كوب

عصير ليمون حامض- ربع كوب

بهارات مشكلة- رشة

فلفل أسود- رشة

ملح- بحسب الرغبة

خردل- ملعقتان كبيرتان

زنجبيل مطحون- رشة



طريقة عمل الستيك المشوى بالصويا صوص..



1- في وعاء عميق، ضعي صلصة الصويا، الثوم، زيت الزيتون، الخردل وعصير الليمون الحامض.

2- نكهي بالملح، البهارات المشكلة، الفلفل الاسود والزنجبيل المطحون.

3- أخلطي المكونات جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس القوام ثم وزعي شرائح الستيك في الخليط.

4- قلبي المكونات بتأن حتى تتجانس، غطي الوعاء ثم ادخلي المكونات الى الثلاجة لحوالى ليلة كاملة حتى تنتقع شرائح الستيك.

5- حمي الشواية جيداً، وزعي شرائح الستيك ثم اتركيها لحوالى 10 دقائق من كل جانب حتى تنضج جيداً