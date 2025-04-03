سعر الدولار الأمريكي بالبنوك اليوم الخميس 3-4-2025

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم، الخميس 3-4-2025، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
50.51 للشراء، مقابل 50.65 جنيه للبيع
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
50.55 جنيه للشراء، مقابل 50.65 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
50.52 جنيه للشراء، مقابل 50.62 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
50.52 جنيه للشراء، مقابل 50.62 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
50.52 جنيه للشراء، مقابل 50.62 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:
50.52 جنيه للشراء، مقابل 50.62 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
50.52 جنيه للشراء، مقابل 50.62 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد:
50.52 جنيه للشراء، مقابل 50.62 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس:
50.52 جنيه للشراء، مقابل 50.62 جنيه للبيع