وفاة أسرة والأب حالته حرجة.. أول صور من موقع انهيار عقار الإسكندرية

ينشر موقع صدى البلد الإخباري أول صور من موقع انهيار عقار قديم في الإسكندرية، والذي أسفر عن مصرع أم وأطفالها الثلاثة والأب في حالة حرجة.

تفاصيل الحادث

العقار مكون من ثلاثة طوابق، وسقط الطابقان الثاني والثالث على الضحايا بالدور الأول، حيث انهار العقار داخليا وليس بالكامل.

وفاة ثلاثة أطفال وأمهم

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، بينهم 3 أطفال في حادث انهيار منزل قديم من طابقين، بمنطقة بحري بالإسكندرية، والأب في حالة حرجة.

بداية الواقعة

وانهار منزل قديم من طابقين، بحارة النخلة بمنطقة بحري، بالإسكندرية، أسفر عن وفاة سيدة وأطفالها الثلاثة.

وبدأت الواقعة عندما تلقى مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود عطية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل في منطقة بحري بشارع إسماعيل صبري، والمنزل مأهول بالسكان.

على الفور انتقلت قوة من مباحث قسم الجمرك، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنوا من انتشال الجثامين.

وتم نقل الجثامين لمشرحة كوم الدكة، وهم أم تدعى أسماء وأبنائها الثلاث، تمارا 8 سنوات، محمود 4 سنوات، ويونس 3 سنوات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات في الواقعة.