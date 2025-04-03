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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعرف على موعد حفل حسين الجسمي وآدم فى ألمانيا

بوستر حفل حسين الجسمي وادم
بوستر حفل حسين الجسمي وادم
تقى الجيزاوي

يستعد كل من النجوم حسين الجسمي وآدم لإحياء أحدث حفلاتهما فى ألمانيا يوم ٢١ يونيو المقبل ، ومن المقرر ان يقدم الثنائي باقة من اغانيهما المميزة التى تنال إعجاب الجمهور دائما.

أحدث اعمال حسين الجسمي

وفي شهر مايو الماضي، أصدر الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" أحدث أغنياته المنفردة بعنوان "دلع دلع" مفتتحاً بها اصداراته في موسم صيف 2024، ومجدداً تعاونه ونجاحاته مع أشعار معالي الأستاذ الدكتور مانع بن سعيد العتيبة.

وشهدت أغنية "دلع دلع" عودة قوية للملحن "الحساس" بعد غياب طويل، مظهراً مزيجاً فنياً ورؤية موسيقية مختلفة وحديثه، ترجمها موسيقياً حسام كامل، بالتوزيع والمكس والماستر.

أحدث حفلات حسين الجسمي 

وكانت احدث حفلات الفنان حسين الجسمي فى شهر يناير الماضي ، حيث احيي الحفل بالقرية العالمية بدبي، وأبدع وتألق الفنان الإماراتي حسين الجسمي في تقديم واحدة من أنجح وأضخم حفلاته الغنائية، حيث تجاوز عدد الحضور 100 ألف متفرج، في تظاهرة فنية ضخمة احتفت بالطرب والإبداع تفاعل فيها الجمهور الحاضر بشكل غير مسبوق، ودون توقف على مدار ساعتين من الزمن.

الجسمي عبر عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذه الليلة الاستثنائية قائلاً: “أكثر من 100 ألف قلب اجتمعوا في دبي ليصنعوا معي ليلة من العمر"، وأضاف موجها حديثه للجمهور الكبير قائلاً:  "جمهوري الغالي، أنتم دائماً مصدر الفخر والنجاح

أحدث أعمال ادم 

وكانت احدث اعمال احدث هى اغنية بعنوان انسان ثاني فى شهر فبراير الماضي، والأغنية من كلمات وألحان رامي شلهوب ، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا .

حسين الجسمي ادم حفلات حسين الجسمي

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