احتفالا بعيد الفطر .. عمر خيرت يحيي حفلتين بالكويت

يحيي الموسيقار عمر خيرت أحدث حفلاته الغنائية ضمن موسم حفلات عيد الفطر المبارك ٢٠٢٥ ، اليوم الخميس وغدا الجمعة بالكويت، ومن المقرر ان يشهد الحفل تفاعلا جماهيريا كبيرا.

وسيقدم الموسيقار عمر خيرت باقة من ألحانه الشهيرة التى من أبرزها “صابر ياعم صابر، البخيل وانا، ليلة القبض على فاطمة وغيرهم”.

تكريم الموسيقار عمر خيرت فى الرياض

وفى شهر فبراير الماضي ، أقامت هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة تركي آل الشيخ حفلا ضخما تكريما للموسيقار عمر خيرت تحت عنوان “ليلة عمر خيرت”، على مسرح بكر الشدي ضمن فعاليات موسم الرياض بقيادة المايسترو وليد فايد وسط عدد من نجوم الفن.

وفى هذا السياق، وجه الموسيقار عمر خيرت الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ضمن ليالي وحفلات موسم الرياض.



وقال عمر خيرت: “بشكركم علي التكريم لن انساه مدي حياتي.. ويعني ليا شئ كبير وبشكر معالي المستشار تركي ال شيخ علي رعايته للفن بهذا الأسلوب الرائع والراقي وبشكر المملكة العربية السعودية وتحيا مصر وتحيا المملكة ويحيا العالم العربي.

عمر خيرت يحيى حفل بالمتحف المصرى

وفى وقت لاحق، أحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلًا غنائيًا كبيرًا في المتحف المصري الكبير، بمناسبة مرور 15 عامًا على تأسيس مؤسسة مجدي يعقوب الخيرية.

وحضر الحفل البروفيسور مجدي يعقوب، ومن النجوم الفنانة يسرا، وقدم عمر خيرت، خلال الحفل عددًا من أروع مقطوعاته الموسيقية التي تفاعل معها الحضور