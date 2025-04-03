ملك الأردن: يجب أن تتوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

أكد الملك عبدالله بن الحسين ضرورة توقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، مشددًا على أهمية إنهاء المأساة الإنسانية هناك حسبما أفادت به قناة الإخبارية.
دور المجتمع الدولي:
دعا ملك الأردن المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف الهجوم على غزة، والتدخل الفوري لحل الأزمة.
التأثير على استقرار المنطقة:
حذر الملك من أن استمرار الصراع في غزة والضفة الغربية يهدد استقرار المنطقة بأكملها، مما يستدعي إجراءات عاجلة من جميع الأطراف المعنية.
رؤية لسوريا مستقرة:
أعرب الملك عبدالله عن أمله في أن تشهد سوريا استقرارًا وأمنًا في المستقبل القريب.