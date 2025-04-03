الخارجية السورية: العدوان الإسرائيلي دمر مطار حماة العسكري

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية السورية أدانت العدوان الإسرائيلي وتدعو المجتمع الدولي إلى موقف حازم لوقف العدوان والالتزام بالقانون الدولي.



وقالت الخارجية السورية، إن العدوان الإسرائيلي أمس أسفر عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين.

وأكدت الخارجية السورية أن هذه الاعتداءات تأتي في وقت تسعى فيه البلاد لإعادة الإعمار بعد 14 عامًا من الحرب، مشيرةً إلى أن إسرائيل تحاول من خلال هذه الهجمات إعادة العنف إلى المشهد السوري، وهو ما يعطل جهود التعافي الوطني.

كما شددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمنع استمرار هذه الاعتداءات، داعيةً الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف التصعيد الإسرائيلي وضمان احترام القانون الدولي.



