قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع لجنة تسعير البترول خلال إبريل.. ورئيس موازنة النواب يكشف توقعاته بشأن إلغاء الدعم عن البنزين
استجابة حكومية سريعة لحالة "طفلة المنوفية" ضحية إلقاء الحجارة على قطار القاهرة- طنطا
الخارجية المصرية: استهداف الاحتلال لعيادة الأونروا خرق فاضح للقانون الدولي
تنظيف و صيانة المدارس قبل عودة الدراسة واستقبال الطلاب السبت |شاهد
الخارجية السورية: العدوان الإسرائيلي دمر مطار حماة العسكري
مستشار ألمانيا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية
سعر جرام الذهب عيار 24 يتجاوز الـ 5 آلاف جنيه.. فيديو
الداخلية تضبط قضايا عُملة بقيمة 4 ملايين جنيه
أمطار السعودية .. الدفاع المدني يُوجّه نداءً عاجلًا لمواطنيها | تفاصيل
موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر
أمريكا تفرض رسومًا جمركية على بعض الواردات المصرية وتستثني الحديد والألومنيوم |تفاصيل
موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخارجية المصرية: استهداف الاحتلال لعيادة الأونروا خرق فاضح للقانون الدولي

علم مصر
علم مصر
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية المصرية، قالت إن استهداف الاحتلال عيادة تابعة لأونروا في جباليا يمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.


كما أن مصر تستنكر الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمنشآت والأطقم التابعة للوكالات والمنظمات الأممية والمنشآت الطبية، ونطالب الأطراف الدولية الفاعلة بالنأي عن سياسة ازدواج المعايير ووضع حد للسلوك الإسرائيلي.

كما أعلن وزارة ال‏صحة في قطاع غزة ان قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 100 شخص وأصابت 130 آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبينت ‏صحة غزة أن إسرائيل قتلت منذ 7 أكتوبر 50523 شخصا في القطاع حتى الآن.

وفي وقت سابق؛ شدد رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، من داخل قطاع غزة، أن قوات الاحتلال بقيادة القيادة الجنوبية تواصل توسيع الهجوم في إطار عملية "شجاعة وسيف"، مشيراً إلى أن العملية ستستمر بوتيرة محددة ومتسارعة.

وقال زامير: "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقف تقدمنا هو الإفراج عن رهائننا".

من جانبه، صرح رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، وقال إن إسرائيل لن تتراجع في مواجهة الفصائل المسلحة، موضحا أن حماس ستستمر في مواجهة ضغوط شديدة في كل مكان تقوم منه بتنفيذ هجماتها ضد المستوطنيين.

وأضاف بار: "حماس ستدفع الثمن طالما بقي 59 رهينة في قبضتها".

في الوقت ذاته، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن مقاتلي الفرقة 36 يتواجدون في المناطق بين خان يونس ورفح، بينما دخل لواء جفعاتي إلى حي الشَبورة في رفح.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إتمام تطويق حي تل السلطان.


 

أونروا القاهرة الإخبارية الخارجية المصرية الخارجية غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

اليوم الخميس إجازة بأمر الحكومة.. 3 أيام عطلة إضافية لهذه الفئات

زيزو

عمرو الدردير: عاجل ورسمي.. زيزو زملكاوي خلاص

حالة الطقس

العاصفة تقترب.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

النقيب الشهيد

فقد 3 أبناء.. استشهاد النقيب محمود عبدالصبور يجدد أبواب الحزن على والده المسن

مدربة الاسود أنوسة كوتة

إغلاق السيرك وإخلاء سبيل أنوسة كوتة في واقعة هجوم نمر على عامل بطنطا

زيزو

تطورات مثيرة فى صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي.. تفاصيل مهمة

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

كولر

الأهلي يحدد فرصتين لاستمرار كولر.. ومفاجأة فى اسم المدرب البديل

ترشيحاتنا

تجارة

السمدوني: رسوم ترامب الجمركية تهدد التجارة العالمية وتعرقل سلاسل التوريد

اسكان

نائب وزير الإسكان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يتابعان موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة

غاز منزلى

الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر أبريل 2025.. الرابط وخطوات السداد "أون لاين"

بالصور

إعادة تصميم "إيسوزو" النص نقل الشهيرة بشكل جديد.. شاهد بالصور

إيسوزو
إيسوزو
إيسوزو

بدون أدوية.. طبيب يكشف عن طرق طبيعية لعلاج نقص الحديد

طرق علاج نقص الحديد طبيعيًا دون أدوية
طرق علاج نقص الحديد طبيعيًا دون أدوية
طرق علاج نقص الحديد طبيعيًا دون أدوية

تدمرها .. احذر تخزين إطارات السيارات بشكل خاطئ في الشتاء

إطارات السيارات
إطارات السيارات
إطارات السيارات

كيف تحافظ على صحة المرارة وتقلل مخاطر تكون الحصوات؟.. طبيب يحذر

طرق الحفاظ على صحة المرارة وتقليل مخاطر الحصوات
طرق الحفاظ على صحة المرارة وتقليل مخاطر الحصوات
طرق الحفاظ على صحة المرارة وتقليل مخاطر الحصوات

فيديو

توقعات بابا فانجا

أيام سودا .. توقعات أشهر عرافة في العالم عن 2025 كلها مصــ.ايب |فيديوجراف

توقعات بابا فانجا

أيام سوداء .. توقعات أشهر عرافة في العالم : 2025 كلها مصائب

واقعة سيرك طنطا

الأسود كانت جعانة .. أسرار جديدة في واقعة سيرك طنطا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد