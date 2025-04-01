أونروا: 140 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم بسبب تصعيد القتال في غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن تصاعد القتال في قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكدت الوكالة أن القطاع يتعرض للقصف من جميع الجهات، ما أدى إلى نزوح 140 ألف فلسطيني من منازلهم منذ استئناف القتال في غزة، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في غزة بات أكثر تدهورًا مع استمرار العمليات العسكرية.

وأوضحت أونروا أن الاحتلال الإسرائيلي يتلاعب بمصير سكان غزة وحياتهم، في الوقت الذي أصدرت فيه سلطات الاحتلال أوامر جديدة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا، خاصة في منطقة رفح الفلسطينية هذه الخطوات تأتي في وقت تتفاقم فيه معاناة الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف قاسية للغاية.

وفي ختام بيانها، دعت أونروا إلى ضرورة استئناف وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن هذا سيخفف من الخسائر البشرية والدمار المتزايد، ويساعد في تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون في القطاع.