تموين الإسماعيلية يواصل حملاته المكثفة على الأسواق والمخابز

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، حملة رقابية مكثفة، بالتعاون مع مباحث التموين؛ وذلك لضبط الأسواق ومراقبة السلع والتأكد من جودة وصلاحية كافة المعروضات بالأسواق،

في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع.

وأشار مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، أن الحملة الميدانية أسفرت عن: ضبط أحد المخابز السياحية بحوزتها ما يقرب من ٢ طن دقيق حر استخراج ٧٢٪، بدون فواتير ومستندات دالة على مصدره، ضبط أحد المحال بحوزته عدد ٢٢٠ علبة سجائر أجنبية الصنع مختلفة الأنواع والأشكال مجهولة المصدر.



وشدد وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية على ضرورة التصدي بكل حزم لكل من يتلاعب بصحة المواطنين، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات، كما ناشد المواطنين التعاون مع مديرية التموين والإبلاغ عن أي وقائع فساد أو غش تجاري.