قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في عيد الفطر.. أحدث صورة لـ شيكابالا برفقة عائلته
تصعيد جديد في الضاحية الجنوبية.. غارة إسرائيلية وتهديدات متبادلة تهدد استقرار الهدنة
حماس: ندعو أمتينا العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتهما والتحرك العاجل لإنقاذ غزة
الفول السوداني.. تسالي العيد اللذيذة بفوائد صحية متعددة
أسعار الدولار اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر
منال عوض: التصدي لمحاولات تعدٍّ على الأراضي الزراعية وبناء مخالف خلال العيد
تغيرات متتالية.. أسعار الذهب الآن في مصر على مستوى جميع الأعيرة
بدء تفعيل البريد الإلكتروني لإدارة المسابقات باتحاد الكرة
مشروبات احرص على تناولها بعد أكل الفسيخ والرنجة
غرق شخص أثناء السباحة في النيل بأسوان
تفاصيل التقديم في منح ماجستير ودكتوراة تقدمها أكاديمية البحث العلمي من خلال برنامجها الجديد “خطوة بخطوة”
بالموبيل طرق سداد فاتورة الغاز إلكترونيا بسهولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عماد الدين حسين: الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي وترامب يشير إلى تحول في الموقف الأمريكي من غزة

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين
محمد القاضي

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، أن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب جاء في توقيت حاسم، حيث ناقش الجانبان الحلول الممكنة لإنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة. 

وأشار حسين إلى أن البيان الصادر عن البيت الأبيض بعد الاتصال يعكس تطورًا في الخطاب السياسي الأمريكي تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أضاف حسين أن الولايات المتحدة قد تخلت عن فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، موضحًا أن استخدام مصطلح “الحلول الممكنة” في البيان الأمريكي يشير إلى تحول ملحوظ في موقف الإدارة الأمريكية بشأن القضية الفلسطينية هذا التغيير يعد تطورًا إيجابيًا في اتجاه حلول أكثر توازنًا.

وأشار حسين إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب أصبح منفتحًا على حلول أخرى لحل الأزمة في غزة، بعيدًا عن اقتراحات سابقة تتعلق بتهجير الفلسطينيين، وهو ما يعكس موقفًا مرنًا من الإدارة الأمريكية، مضيفا أن هذا التحول يعد نتيجة هامة للجهود الدبلوماسية المصرية التي تصدت لهذا المخطط بشكل قوي وناجح حتى الآن.

وفي الختام، أكد حسين أن الدبلوماسية المصرية لعبت دورًا محوريًا في إحباط العديد من المخططات التي كانت تهدد حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن النجاح في هذا الصدد يعتبر انتصارًا كبيرًا للسياسة الخارجية المصرية التي ساهمت في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

غزة تهجير الفلسطينيين قطاع غزة ترامب السيسي وترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

قناة مصرية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانا

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم.. وموعد الاجتماع المرتقب للجنة التسعير

الأهلي والهلال السوداني

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

ميار الببلاوي

ميار الببلاوي تكشف سرا أثناء غسل الفنانة إيناس النجار

مفاجأة.. إيناس النجار رحلت بنفس مرض إبراهيم الطوخي!

مفاجأة.. إيناس النجار رحلت بنفس مرض إبراهيم الطوخي| صور

الكابتن حسن حمدي

حاميها حراميها.. الأجهزة الأمنية تكشف لغز سرقة فيلا حسن حمدي في أبو النمرس

المتوفية

الحزن يسود ميت حلفا.. أسرة عروس القليوبية: كانت رايحة تفرش شقتها وتستعد للزفاف

موقع جريمة بورسعيد

كان بيرمي القمامة.. مصرع مدرس بطلق ناري في ظروف غامضة ببورسعيد

ترشيحاتنا

نشاط رياح

نشاط رياح مثير للرمال والأتربة.. تحذير من الأرصاد لمرضى الجيوب الأنفية

القومي للمرأة

لجنة المرأة الريفية بالقومي للمرأة تناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة

المنح والبعثات

فرصة.. منح دراسية بجامعة كيب تاون في جنوب إفريقيا |تفاصيل التقديم

بالصور

الفول السوداني.. تسالي العيد اللذيذة بفوائد صحية متعددة

الفول السوداني
الفول السوداني
الفول السوداني

مشروبات احرص على تناولها بعد أكل الفسيخ والرنجة

مشروبات يجب استهلاكها بعد تناول الفسيخ والرنجة
مشروبات يجب استهلاكها بعد تناول الفسيخ والرنجة
مشروبات يجب استهلاكها بعد تناول الفسيخ والرنجة

علامات الأظافر.. تغيرات لن تتوقعها تكشف مشاكل خطيرة

الأظافر
الأظافر
الأظافر

مشكلات التفكير والذاكرة والزهايمر.. اختبار جديد يساعد في تحسين الحالات

الزهايمر
الزهايمر
الزهايمر

فيديو

سلوي عثمان

سلوى عثمان: ذهبت لشيخ بسبب السحر.. وأؤمن بالحسد

ميار الببلاوي تكشف سر في غسل الفنانة إيناس النجار

كانت عروسة.. ميار الببلاوي تكشف سر في غسل الفنانة إيناس النجار

تناول الترمس

مفاجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ايناس النجار

كنت بدعي ربنا بالشفاء.. آخر كلمات إيناس النجار قبل وفاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

المزيد