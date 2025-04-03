منتخب مصر يتقدم في تصنيف الفيفا

وفقًا لآخر تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حقق المنتخب المصري الأول لكرة القدم تقدمًا ملحوظًا.



تقدم المنتخب المصري مركزًا واحدًا، ليحتل المركز 32 عالميًا.



كان المنتخب المصري يحتل المركز 33 في التصنيف السابق.



ارتفع رصيد المنتخب المصري إلى 1518.79 نقطة، مقابل 1513.48 نقطة في التصنيف السابق.



الترتيب الافريقي



يحتل المنتخب المصري المركز الثالث على مستوى قارة أفريقيا، خلف منتخبي المغرب (المركز 12 عالميًا) والسنغال (المركز 18 عالميًا).



جاء منتخب الجزائر في المركز الرابع ثم نيجيريا واحتلا المركزين 36 و43عالمًا على الترتيب.



الترتيب العالمي:



لا يزال منتخب الأرجنتين، بطل العالم، يتصدر التصنيف العالمي.



بينما جاء منتخب اسبانيا في المركز الثاني، وفرنسا في المركز الثالث.



هذا التقدم يعكس الأداء الجيد للمنتخب المصري في المباريات الأخيرة، خاصةً فوزه على إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

