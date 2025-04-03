ناصر منسي يقترب من الانضمام لمعسكر منتخب مصر في يونيو

يستعد منتخب مصر لاستدعاء مهاجم الزمالك ناصر منسي للمشاركة في معسكر الفراعنة خلال شهر يونيو المقبل، ضمن خطة الجهاز الفني لمنح الفرصة لوجوه جديدة في المباريات الودية المقبلة.

وكان المنتخب المصري قد حقق انتصارين متتاليين في تصفيات كأس العالم 2026، حيث فاز على سيراليون بهدف نظيف أحرزه أحمد سيد زيزو، ثم تغلب على إثيوبيا بنتيجة 2-0 في الجولة الخامسة من التصفيات.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر أن ناصر منسي يعد من أبرز المرشحين للانضمام إلى القائمة في المعسكر القادم، خاصة في ظل تألقه مع الزمالك خلال الموسم الحالي من الدوري المصري. ويحتل منسي المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري برصيد 9 أهداف، خلف إمام عاشور الذي يتصدر الترتيب.

ويهدف المنتخب الوطني إلى تجربة عناصر جديدة خلال فترة التوقف الدولي في يونيو، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، حيث يسعى الجهاز الفني لتعزيز صفوف الفريق بلاعبين مميزين قادرين على تقديم الإضافة للفريق خلال المرحلة القادمة



