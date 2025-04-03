رئيس مدينة بورفؤاد : غرفة عمليات المدينة لم تتلق أي شكاوى خلال العيد

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ، اليوم الخميس، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة لم تتلق أي شكاوى أو إخطارات خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك ، و ذلك من خلال التنسيق بين غرفة عمليات المدينة وكافة الأجهزة التنفيذية التابعة للمدينة وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة بورسعيد.

وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد فقد تم رفع درجة الإستعداد القصوى خلال أيام عيد الفطر المبارك بغرفة عمليات مدينة بورفؤاد كما أن الأجهزة التنفيذية بالمدينة تكثف من حملات النظافة بأنحاء المدينة والحدائق العامة والمتنزهات وكذلك شاطىء المدينة للحفاظ على المظهر الجمالي خلال عيد الفطر.

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد أن غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، مع الجاهزية التامة لكافة الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين خلال العيد .

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد بأن المدينة شهدت إقبال كبير من المواطنين من أبناء المحافظات الاخري خلال أول وثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك ، وسط أجواء من الفرح والسرور والبهجة في شوارع وميادين المدينة، وتوافد آلاف المواطنون على المساجد والساحات المختلفة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط حالة من الهدوء والاستقرار والطمأنينة في الشوارع والميادين.

كما وجه رئيس مدينة بورفؤاد، في وقت سابق بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوي المدينة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين.

تكثيف حملات النظافة بشوارع بورفؤاد

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد.