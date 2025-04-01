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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ننشر معلومات عن ضحية إطلاق النار بين مجهولين في بورسعيد

صورة ضحية بورسعيد .. مدرس رياضيات
صورة ضحية بورسعيد .. مدرس رياضيات
محمد الغزاوى

حصل موقع صدى البلد على تفاصيل ومعلومات عن ضحية بورسعيد فى ثاني أيام العيد و الذي لقي مصرعه بطلق ناري أودى بحياته لحظة تبادل إطلاق نار عشوائي بين مجهولين بمنطقة الاسراء بضواحى بورسعيد 

وعلم صدى البلد أن ضحية بورسعيد يدعى محمد على على عثمان الخباز ٥٥ عام 
ويعمل مدرس رياضيات  بمدرسة عقبة بن نافع إدارة الزهور التعليمية.


وأكدت إدارة الزهور التعليمية بمديرية تعليم بورسعيد أن المجنى عليه من الكفاءات التعليمية ومشهود له بحسن الخلق وكان مرشح لتولي منصب مدير مدرسة عقب إجازة عيد الفطر 
 

وأكد زملاء القتيل أنه رب أسرة و له ابن و ابنة ولقب بين اصدقائه بأبو مريم .. نسبة لاسم نجلته.

كان نازل يجيب فطار ويرمي القمامة  

وكانت  محافظة بورسعيد استيقظت ثاني ايام عيد الفطر المبارك على حادث مروع لقي خلاله رجل مصرعه بطلق ناري فى ظروف غامضة 

كان سكان منطقة الإسراء السكنية بحي الضواحي فى محافظة بورسعيد استيقظوا على أصوات طلقات رصاص بجوار الشهر العقارى المطور و الإدارة العامة لمرور بورسعيد الجديدة 

وعقب توقف صوت إطلاق النار عثر على رجل غارق فى دمائه بحوار صندوق القمامة الملاصق لمبني المرور 

تم إخطار اللواء تامر السمرى مدير أمن بورسعيد بالواقعة و الذي أمر بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء ضياء زامل مدير مباحث بورسعيد لسرعة ضبط الجناه و الوقوف على ملابسات الحادث 

وظلت التحريات الأولية أن مطاردة كانت بين سيارة و دراجة بخارية بالمنطقة يتبادل قائديها طلقات نار من أسلحة بحوزتهم أسفرت عن إصابة المواطن بطريق الخطاء. 

وتم نقل جثمان الضحية الي مستشفي النصر التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل حيث أودع مشرحة المستشفي تحت تصرف نيابة بورسعيد العامة 

وبالفحص تبين أن المجنى عليه يدعى على على عثمان و يعمل مدرس بمديرية التربية و التعليم فى بورسعيد 

وافادت زوجة المجنى عليه وهى فى حالة انهيار أن زوجها اعتاد فى أيام الإجازة النزول لإلقاء القمامة بالصندوق الذي لقي حتفه بجانبه و إحضار الإفطار للأسرة لكن هذه المرة نزل بلا عودة 

وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية الجناه . 

بورسعيد حوادث بورسعيد ضحية بورسعيد عيد الفطر المبارك مدرس رياضيات

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