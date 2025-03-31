قدم اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، أسمى معاني التهنئة إلى رجال الشرطة (ضباط وأفراد وجنود) بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك خلال زيارته التي قام بها إلى إدارة قوات أمن بورسعيد، حيث كان في استقباله مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد اللواء تامر السمري، وعدد من القيادات الأمنية، وبحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والعميد مظهر الهييان، المستشار العسكري.

وأشاد محافظ بورسعيد بالدور والمجهود الكبير لرجال الشرطة في فرض الأمن، وتأمين المواطنين والمنشآت، وتطبيق قرارات الدولة، وكذلك الحفاظ على أجواء الهدوء وحالة الاستقرار السائدة، وتأمين احتفالات المواطنين خلال عيد الفطر.

حبشي يزور “قوات أمن بورسعيد” في أول أيام عيد الفطر المبارك ويقدم التهنئة للضباط والجنود.

وأكد المحافظ أن رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة، ويواصلون الليل بالنهار، فضلًا عن دورهم الكبير في معاونة الأجهزة التنفيذية لخروج عيد الفطر بأفضل صورة له، وتوفير الأمن والطمأنينة لدى المواطنين، مقدمًا لهم كل التحية والتقدير والامتنان على مجهوداتهم المستمرة.