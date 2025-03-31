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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سيارة تودي بحياة سيدة على طريق مطار بورسعيد

فاجعة على طريق مطار بورسعيد سيدة تفارق الحياة دهسًا أمام نادي هيئة قناة السويس
فاجعة على طريق مطار بورسعيد سيدة تفارق الحياة دهسًا أمام نادي هيئة قناة السويس
محمد الغزاوى

شهد طريق المطار بمحافظة بورسعيد  الآن حادثًا مأساويًا أودى بحياة سيدة في الحال، وذلك أثناء عبورها الطريق أمام نادي هيئة قناة السويس.
 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد بلاغًا يفيد بوقوع حادث دهس أمام النادي المشار إليه، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الشرطة والمرور إلى موقع البلاغ.
 

وبالمعاينة الأولية، تبين أن السيدة، التي لم يتم الكشف عن هويتها حتى الآن، كانت تحاول عبور الطريق عندما صدمتها سيارة مسرعة. ووفقًا لشهود عيان، لم تتوقف السيارة الأولى بل لاذت بالفرار.

فاجعة على طريق مطار بورسعيد . سيدة تفقد حياتها ليلة العيد وهى تعبر الطريق 

 وفي غضون ثوانٍ معدودة، مرت سيارة أجرة على السيدة الملقاة على الأرض، مما أدى إلى وفاتها على الفور نتيجة الإصابات البالغة التي لحقت بها.


وباشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها القانونية اللازمة، وتم نقل جثمان السيدة إلى مشرحة أحد المستشفيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد هويتها. 

ويقوم رجال المرور بفحص كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة ومتابعة أوصاف السيارة المتسببة في الحادث الأول للتوصل إلى قائدها وضبطه، بالإضافة إلى استدعاء سائق سيارة الأجرة لسماع أقواله حول الواقعة.

وخلف الحادث حالة من الحزن والصدمة بين المارة وقاطني المنطقة، الذين طالبوا بتكثيف الرقابة المرورية على طريق المطار، المعروف بسرعته العالية وحركة المرور الكثيفة، وضرورة وضع علامات إرشادية واضحة لتأمين عبور المشاة وتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المفجعة.

ويجري الآن استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.
                                  

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