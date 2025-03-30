لمتابعة جاهزيته خلال العيد.. مدير رعاية بورسعيد الصحية يتفقد مستشفى الزهور

أجرى الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، جولة مرور تفقدية على مستشفى الزهور.

جاء ذلك في إطار تنفيذ خطة الطوارئ إستعدادا لاحتفالات عيد الفطر المبارك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

وتفقد رئيس رعاية بورسعيد جاهزية المستشفى لاستقبال أي حالات طارئة ورفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى.

واستهل الدكتور أحمد حسن سالم الجولة بالاطمئنان على المرضى الموجودين بالأقسام المختلفة، حيث تفقد أقسام الرعايات الحرجة.

رئيس هيئة رعاية بورسعيد يتفقد مستشفى الزهور

كما تفقد قسم الطوارئ ، ووجه بتكثيف تواجد الأطقم الطبية في فترة الأعياد، وتوافر المخزون الاستراتيچي من الأدوية والمستلزمات بما يلبي احتياجات المرضى.

وأكد رئيس رعاية بورسعيد ضرورة اتباع البروتوكولات الإكلينيكية والعلاجية ومعايير الجودة والسلامة ومكافحة العدوى بما يضمن تقديم خدمات طبية بمستويات عالمية، كما يضمن مستوى مميزا من رضاء المنتفعين عن الخدمة المقدمة.

في نهاية الجولة التفقدية، هنأ الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، الأطقم الطبية والإدارية الموجودة، وهنأ المرضى المتواجدين وذويهم بحلول عيد الفطر المبارك.